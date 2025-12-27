Τι το ξεχωριστό έχει η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης
Τι το ξεχωριστό έχει η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης
Είναι γαστρονομική πρωτεύουσα επειδή κατέχει διπλή ταυτότητα: συνδυάζει αυθεντική, λαϊκή κουλτούρα με αναβιωμένη, εκλεπτυσμένη αστική φιλοσοφία.
Έξι η ώρα το πρωί. Ο Βαρδάρης σαρώνει την Πλατεία Αριστοτέλους φέρνοντας τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου σουσαμιού, τον ατμό από το ζεστό σαλέπι, την πρώτη ανάσα καφέ με κάρδαμο από τα στενά στο Καπάνι. Αυτή η πόλη δεν ξυπνά απλά. Ανοίγει κάθε μέρα το βιβλίο της ιστορίας της, και το σερβίρει ως πρωινό. Τι το ξεχωριστό έχει η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης;
