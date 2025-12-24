Ποια χριστουγεννιάτικη σαλάτα να φτιάξουμε για το γιορτινό τραπέζι

Οι σύγχρονες γιορτινές σαλάτες ξεφεύγουν από τα αναμενόμενα. Πράσινα φύλλα συνδυάζονται με ρόδι, αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς και εκλεκτά τυριά, δημιουργώντας παιχνίδια υφών και αντιθέσεων. Το σπανάκι, η ρόκα ή το baby kale συναντούν καραμελωμένα καρύδια, σύκα ή κράνμπερι, ενώ ένα ντρέσινγκ με μέλι, μουστάρδα ή βαλσάμικο δίνει τον απαραίτητο γιορτινό τόνο.

Παράλληλα, οι ζεστές σαλάτες με ψητά λαχανικά – κολοκύθα, παντζάρι, γλυκοπατάτα – κερδίζουν έδαφος, προσφέροντας θαλπωρή και βαθιά γεύση, χωρίς να βαραίνουν το μενού. Μια πινελιά εσπεριδοειδών ή φρέσκων μυρωδικών αρκεί για να φωτίσει το πιάτο.

Τελικά, οι σαλάτες των Χριστουγέννων δεν είναι απλώς συνοδευτικά. Είναι η γευστική ανάσα που φέρνει ισορροπία στο τραπέζι και αποδεικνύει πως ακόμη και τα πιο απλά υλικά μπορούν να φορέσουν τα γιορτινά τους.

