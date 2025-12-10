Πώς φτιάχνουμε χιονισμένα μπισκότα γεμιστά με σοκολάτα (Video)
Πώς φτιάχνουμε χιονισμένα μπισκότα γεμιστά με σοκολάτα (Video)
Σοκολατένια και γιορτινά μπισκότα, με κακάο και κουβερτούρα ΙΟΝ.
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι, το κακάο, το αλάτι και το μπέικιν πάουντερ, Χτυπάμε το βούτυρο με την κρυσταλλική ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν καλά. Προσθέτουμε τη βανίλια, τα φουντούκια, το μείγμα με το αλεύρι-κακάο και ζυμώνουμε για λίγα λεπτά να ενωθούν τα υλικά.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι, το κακάο, το αλάτι και το μπέικιν πάουντερ, Χτυπάμε το βούτυρο με την κρυσταλλική ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν καλά. Προσθέτουμε τη βανίλια, τα φουντούκια, το μείγμα με το αλεύρι-κακάο και ζυμώνουμε για λίγα λεπτά να ενωθούν τα υλικά.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE