Πώς φτιάχνουμε sour cream στο σπίτι: Ο πιο εύκολος τρόπος + μια ελληνική παραλλαγή

Το sour cream έχει μπει για τα καλά στην κουζίνα μας. Είναι το topping που απογειώνει τα tacos, η βάση για πολλές σάλτσες και το μυστικό συστατικό σε μαλακά κέικ. Στην Ελλάδα δεν το βρίσκουμε πάντα εύκολα ή το συναντάμε ακριβό, γι’ αυτό και η σπιτική εκδοχή κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η διαδικασία είναι απλή, χρειάζεται μόνο δύο υλικά και λίγη αναμονή.

Παρακάτω δείχνουμε βήμα προς βήμα πώς να φτιάξουμε sour cream στο σπίτι, τόσο στην κλασική αμερικάνικη εκδοχή όσο και σε μια πιο «ελληνική» με γιαούρτι.



