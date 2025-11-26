La Liste 2026: Το Delta αναδείχθηκε «Best Restaurant in Greece»
La Liste 2026: Το Delta αναδείχθηκε «Best Restaurant in Greece»

Η La Liste 2026 ανέδειξε το Delta ως Best Restaurant in Greece, με score 86 και σημαντική διάκριση για την ελληνική υψηλή γαστρονομία

Η φετινή 10η επετειακή έκδοση της La Liste έφερε στην κορυφή της ελληνικής γαστρονομίας το Delta Restaurant, το οποίο απέσπασε τη διάκριση «Best Restaurant in Greece» για το 2026. Η ανακοίνωση έγινε στο Παρίσι, στο Palais του Γαλλικού Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών, σε μια διοργάνωση που συγκέντρωσε ονόματα από όλο το φάσμα της παγκόσμιας υψηλής μαγειρικής.

