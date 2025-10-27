Ανάκληση - Τα μουστοκούλουρα και το κέικ που απέσυρε ο ΕΦΕΤ
Ανάκληση - Τα μουστοκούλουρα και το κέικ που απέσυρε ο ΕΦΕΤ
Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση δύο προϊόντων αρτοποιίας από την ελληνική αγορά, έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους.
Επειτα από εργαστηριακούς ελέγχους που έδειξαν υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων της ουσίας κουμαρίνης.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα