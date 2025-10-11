Άκρα και Cookoovaya ενώνουν δυνάμεις και 4 σεφ δημιουργούν μαζί το Πλυτά στο Παγκράτι
Επισκεφθήκαμε το «Πλυτά», λίγο πριν ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό και μιλήσαμε με τους δημιουργούς του
Στην Πλατεία Πλυτά στο Παγκράτι, αν δεν είσαι της περιοχής και δεν έχεις κάνει στέκι σου κάποιο από τα συνοικιακά μαγαζάκια περιμετρικά της, το πιο λογικό είναι να περάσεις κάπως καταλάθος είτε οδικώς είτε με τα πόδια. Όπως μαρτύρησε ο Σπύρος Πεδιαδιτάκης, κάπως έτσι ανακάλυψε και ο Γιάννης Λουκάκης τη νέα στέγη των τεσσάρων μαγείρων και φίλων που θέλησαν να γίνουν και συνεργάτες.
Επισκεφθήκαμε το Πλυτά, λίγο πριν ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό. Οι Γιάννης Λουκάκης (chef, Άκρα, Μούργα), Σπύρος Πεδιαδιτάκης (pastry chef, Άκρα), Περικλής Κοσκινάς (chef, Cookoovaya) και Μάριος Κοροβέσης (chef de cuisine, Cookoovaya), άφησαν για λίγο τις τελευταίες ετοιμασίες στην άκρη, και μοιράστηκαν μαζί μας τις προσδοκίες και τις προσθέσεις τους για το νέο τους εγχείρημα.
