Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απαγορεύει τον όρο «veggie burger»; – Και γιατί
Η Ευρώπη διχάζεται για το τι μπορεί να λέγεται λουκάνικο και μπιφτέκι. H πρόταση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Ευρώπη διχάζεται για το τι μπορεί να λέγεται λουκάνικο και μπιφτέκι. Με 355 ψήφους υπέρ και 247 κατά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση που προβλέπει ότι όροι όπως «μπριζόλα», «μπιφτέκι» και «λουκάνικο» θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για προϊόντα που περιέχουν κρέας.
