«Εξ επαφής»: Η διάθεση των self tests, οι φαρμακοποιοί και πάει λέγοντας…

Έπρεπε να προηγηθεί σχετική σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας μεταξύ του υφυπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη και αντιπροσωπείας του Π.Φ.Σ. με επικεφαλής τον Πρόεδρο του κ. Απόστολο Βαλτά.Γιατί όλα αυτά ; Γιατί τόσος ντόρος για τα αυτονόητα. Γιατί οι διάφορες «επαναστατικές» μέθοδοι από διαφόρους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που αντιδρούσαν στην διάθεση τους από τα φαρμακεία της περιοχής τους ;Ποια όμως είναι τα αυτονόητα ; Τα self tests υπάγονται στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία αναγκαστικά – σύμφωνα με την φαρμακευτική νομοθεσία – πωλούνται μόνον από τα φαρμακεία. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το ανακοίνωσε ο αρμόδιος Οργανισμός, ο Ε.Ο.Φ. (στις 14 Μάϊου 2021 ξεκαθάριζε ότι «η διάθεση των τεστ covid-19 (rapid, self test) προς το κοινό για αυτοδιάγνωση επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία»). όπως είχε υποχρέωση, για την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων αλλά και οι άλλοι πιστοποιημένοι Οργανισμοί όπως είναι, εκτός του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, το ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων, το ECDC, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.Αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν όλα αυτά τα επικοινωνιακά τερτίπια και οι διάφορες «επαναστατικές μέθοδοι» ορισμένων συνδικαλιστών – όχι μόνον των φαρμακοποιών – αλλά και γενικότερα στην Ελληνική κοινωνία, προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού από άλλα ενδιαφέροντα θέματα της επικαιρότητας – μια και στην εδώ περίπτωση αφορούν το ύψιστο αγαθό της Υγείας – και κάποιες θετικές πολιτικές σε άλλα πεδία προόδου της Χώρας. Αισθάνομαι μερικές φορές ότι, κάτι τέτοια δήθεν «επίκαιρα» θέματα, με τη μεγάλη προβολή τους από τα ΜΜΕ, αποτρέπουν την κατεύθυνση της προσοχής μας σε ότι θετικό γίνεται σ’ αυτή την χώρα, είτε αφορά στο εσωτερικό της Ελλάδος, είτε στο Διεθνές πεδίο.Πιστεύω εν τέλει ότι, σε τζάμπα συσκέψεις πηγαίνουν οι φίλοι μας οι φαρμακοποιοί και τζάμπα χρόνο αφιερώνουν σε διάφορες αποφάσεις, θετικές ή αρνητικές, αφού είναι δεδομένο ότι, τα self tests είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και κανένα σούπερ μάρκετ ή άλλο «μαγαζί» δεν μπορεί να τα διαθέσει στους πολίτες. Τελεία και παύλα !!