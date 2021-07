Giannis: "Πάμε να το ξαναπάρουμε"

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα δάκρυα του Έλληνα πρωταθλητή με τη λήξη του έκτου τελικού, έγιναν δάκρυα χαράς για όλους. Ακόμη και σε αυτή τη μεγάλη του στιγμή ο Γιάννης έδειξε τα ψυχικά του αποθέματα, έδειξε γιατί είναι ο καλύτερος μπασκετμπολίστας στον κόσμο, δηλώνοντας απευθυνόμενος στους φιλάθλους των Μπάκς και στην ομάδα του: « ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΠΑΡΟΥΜΕ». Μέσα στους τρελούς πανηγυρισμούς έβαλε από μόνος του τον πήχη πολύ ψηλά ή μάλλον ακόμα πιο ψηλά. Ψηλότερα. Γεννημένος πρωταθλητής, γεννημένος μαχητής, στη ζωή απέδειξε γιατί είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ.Μεγάλες στιγμές για τον Έλληνα αθλητή, μεγάλες στιγμές και για την οικογένειά του αφού ως μέλος της ομάδας, πρωταθλητής αναδείχθηκε και ο αδελφός του, ο Θανάσης ο οποίος δεν έδωσε το παρών για υγειονομικούς λόγους. «Έλα στο γήπεδο» του φώναζε μιλώντας μαζί του μέσα από την μπασκετική αρένα, σε βιντεοκλίση ο Γιάννης. Πρωταθλητής με του Λέικερς και ο άλλος αδελφός του, ο Κώστας. Οικογένεια πρωταθλητών.Ο Γιάννης, ο οποίος επέλεξε να μείνει στην ομάδα της καρδιάς του στην πόλη που αγαπά γιατί ήθελε να τη στέψη πρωταθλήτρια κόσμου. Οκτώ χρόνια στο Μιλγουόκι. Δύο φορές πολυτιμότερος παίκτης στην καριέρα του, MVP και σε all star game, έλεγε σε όποιον του το επεσήμανε : «Μην με λέτε καλύτερο παίκτη αν δεν κατακτήσω το πρωτάθλημα». Και τα κατάφερε. He did it! Με 50 ολοστρόγγυλους πόντους στο πιο κρίσιμο παιχνίδι για τον ίδιο και την ομάδα του. Τρεις φορές πέτυχε πάνω από 40 πόντους στη σειρά των τελικών. Με τους Μπακς να γυρίζουν από το 0-2 στο 4-2 και να γίνουν μόλις η Πέμπτη ομάδα στην ιστορία του θεσμού που το πετυχαίνει.Γιάννη, πάμε να το ξαναπάρουμε…