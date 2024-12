Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η δικηγορία, το Fox News και η ερωτική σχέση με τον γιο του Τραμπ

H στήριξη στον Τραμπ και η σχέση με τον γιο του

Έχοντας πάρει μια γεύση από τηλεοπτικές παραγωγές για το Both Sides του Court TV και το Anderson Cooper 360° στο CNN, η Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο FOX News , αρχικά για την εκπομπή The Lineup, πριν να βρεθεί στη θέση της συμπαρουσιάστριας και τελικά της παρουσιάστριας στην εκπομπή The Five.Το 2018, όμως, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης από πρώην βοηθό της, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι η υπόθεση έκλεισε με 4 εκατομμύρια δολάρια προς την καταγγέλλουσα για να μην συνεχίσει την υπόθεση και με την απόλυση της Γκίλφοϊλ.Η πρώτη φορά που το όνομα της Γκίλφοϊλ ακούστηκε στο χώρο της πολιτικής ήταν το 2016 όταν δημοσιεύματα την ήθελαν να είναι μια από τις πιθανές επιλογές για να γίνει η πρώτη εκπρόσωπος τύπου της πρώτης προεδρικής θητείας Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Τότε, όμως, επελέγη ο, με το όνομα της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ να επανέρχεται στο προσκήνιο με την απομάκρυνσή του.Το επόμενο βήμα στην πολιτική σκηνή για την Γκίλφοϊλ ήταν η συμμετοχή της στην καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για την υποψηφιότητα Τραμπ στις εκλογές του 2020 ενώ αργότερα, το 2022, κλήθηκε να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 καθώς φέρεται να είχε βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων των οργανωτών της επεισοδιακής πορείας των υποστηρικτών του Τραμπ.Τον Αύγουστο του 2020 είχε, μάλιστα, εκφωνήσει έναν πύρινο λόγο διάρκειας 6 λεπτών στο συνέδριο τουκατηγορώντας το Δημοκρατικό Κόμμα ως «σοσιαλιστές» και υποστηρίζοντας ότι τυχόν εκλογή Μπάιντεν θα οδηγούσε σε καταστροφή των ΗΠΑ.Στο διάστημα αυτό ήταν που ήρθε κοντά με τον πρωτότοκο γιο του Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με τον οποίο είχαν τις πρώτες κοινές εμφανίσεις σε ομιλιές σε αμερικανικά πανεπιστήμια.Το 2022 η ίδια ανακοίνωσε ότι είχε αρραβωνιαστεί τον γιο του Τραμπ με τον οποίο, πάντως, φέρεται να έχει χωρίσει παρά την εμφάνισή της στο πλευρό του νέου προέδρου των ΗΠΑ το βράδυ της εκλογικής του νίκης τον περασμένο Νοέμβριο.Οι New York Times επισημαίνουν, μάλιστα, ότι η ανακοίνωση της τοποθέτησης της Γκίλφοϊλ έγινε λίγα 24ωρα μετά από δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ να είναι σε σχέση με την influencer, Μπετίνα Άντερσον.