Η γονιμότητα, η κορεκτίλα και το ξεστοκάρισμα του AstraZeneca

Αν κατάλαβα καλά, οι σοφοί που αποφασίζουν για τον εμβολιασμό εναντίον της νόσου Covid συνειδητοποίησαν αίφνης ότι το εμβόλιο τηςενοχοποιείται για επικίνδυνες θρομβώσεις και θανάτους και στην Ελλάδα.Ποιος ξεχνάει τη μανούλα με τα τρία παιδιά στην Κρήτη που λόγω της ηλικίας της υποχρεώθηκε -χωρίς να έχει δυνατότητα επιλογής- να κάνει AstraZeneca και χάθηκε από τη ζωή; Πόσοι ακόμη έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας από αυτό το εμβόλιο λόγω των αιματολογικών επιπλοκών; Ποιοι θα αναλάβουν τις ευθύνες γι' αυτό το μπάχαλο που κόστισε ανθρώπινες ζωές ή προκάλεσε σοβαρά ή και μόνιμα προβλήματα σε δεκάδες άλλους που δεν θα μάθουμε ποτέ;Πώς είναι δυνατόν οι υποτιθέμενοι σοφοί που αποφασίζουν για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού να εισηγούνται συνέχιση του εμβολιασμού και με τη 2η δόση του AstraZeneca σε 470.000 Έλληνες και Ελληνίδες επειδή λέει -σύμφωνα με τα στατιστικά- στην επαναληπτική δόση καταγράφονται μόνο 1,3 περιστατικά θρομβοπενίας ανά ένα εκατομμύριο ανθρώπων; Πώς δέχεται a priori και με τέτοιο κυνισμό η ιατρική κοινότητα και η ελληνική κοινωνία τον προαναγγελθέντα χαμό ακόμη ενός ανθρώπου που θα κάνει τη 2η δόση με AstraZeneca; Και ποιος είναι εκείνος -ή εκείνοι- που καμώνονται τους υπερανθρώπους και λένε ότι οι άνω των 60 μπορούν να εμβολιάζονται με δυο δόσεις AstraZeneca;Μήπως αυτοί περισσεύουν; Ποιος έχει σκεφτεί τα ψυχολογικά προβλήματα ή την αναστάτωση, την αγωνία και τον τρόμο στους 470.000 ανθρώπους που θα πρέπει να εμβολιαστούν με την 2η δόση του AstraZeneca και να περάσουν ένα μαρτύριο για τον επόμενο μήνα μετά τον επαναληπτικό εμβολιασμό ώσπου να περάσει χρονικά το επικίνδυνο διάστημα; Συγγνώμη αλλά αυτά είναι ερασιτεχνικοί πειραματισμοί.Διότι ήδη από τον Απρίλιο γνωρίζαμε με στοιχεία ότι το AstraZeneca μπορεί να προκαλέσει θρομβοπενία και να σκοτώσει. Ποιος αποφάσισε ότι κάποιες ηλικιακές ομάδες θα μπορούν να επιλέξουν εμβόλιο ενώ άλλες, όπως οι 40-44, θα έπρεπε υποχρεωτικά και αναγκαστικά να κάνουν AstraZeneca; Γιατί, έστω και τώρα, δεν αναλαμβάνουν την ιατρική παρακολούθηση με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και αιματολογικές εξετάσεις όλων των 470.000 Ελλήνων που είναι υποχρεωμένοι να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να εμβολιαστούν ξανά με AstraZeneca γνωρίζοντας ότι με βάση την στατιστική είναι σχεδόν βέβαιο το ενδεχόμενο να υπάρξει κι άλλο θύμα; Ακούει κανείς από τους αρμόδιους ή πρέπει ντε και καλά να ξεστοκάρουν το AstraZeneca;Κατά τα λοιπά, ενδιαφέρονται ξαφνικά για την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό. Νομίζοντας ότι ο ελληνικός λαός έχει άγνοια για τις δυσκολίες στη σύλληψη ενός παιδιού όταν η γυναίκα περνά τα 35 ή τα 40. Εχει ασχοληθεί κάποιος από τους αρμόδιους με την πραγματικότητα για την ανατροφή ενός ή και περισσότερων παιδιών; Τα hunger games στα οποία υποβάλλονται οι περισσότερες νέες οικογένειες που δεν έχουν δικό τους σπίτι, επειδή με μισθούς €600-700 πρέπει να πληρώσουν ενοίκια, νταντάδες και να βγάλουν το μήνα χωρίς να αφήσουν απλήρωτους λογαριασμούς και εφορίες;Εχουν αντιληφθεί οι αρμόδιοι που θέλουν να συζητήσουν -σε χλιδάτα ξενοδοχεία με δεκάδες συνομιλητές και προσκεκλημένους- δήθεν για την γονιμότητα και το στίγμα σε όσες γυναίκες καθυστερούν να τεκνοποιήσουν ότι οι νέες Ελληνίδες και οι σύντροφοί τους δεν έχουν στήριξη για να αφήσουν τα παιδιά τους όταν πάνε στη δουλειά, δεν βγαίνουν να πληρώσουν βρεφονηπιακούς, δεν έχουν να προσβλέπουν σε κρατική φροντίδα και αρωγή για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους ή να ξεκινήσουν την οικογένειά τους; Αν ενδιαφέρονταν πραγματικά οι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, θα μπορούσαν να σκεφτούν και λύσεις out of the box.Το τεράστιο πρόβλημα των δεκάδων χιλιάδων αμβλώσεων για το οποίο δεν συζητά κανείς, την ανύπαρκτη επιδοματική πολιτική για τις νέες οικογένειες, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δεν επιτρέπουν ακόμη και σε οικογένειες με €1200 μηνιαίο εισόδημα να βρουν δωρεάν παιδικό σταθμό επειδή έχουν προτεραιότητα όσοι δεν δηλώνουν τις αποδοχές τους ή πληρώνονται με μαύρα και εμφανίζουν μηδενικά εισοδήματα.Ας ασχοληθούν πρώτα με τα πραγματικά προβλήματα όσοι αμείβονται από τον κρατικό κορβανά για να λύσουν τα θέματα της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας κι ας πιάσουν μετά και το στίγμα για να πείσουν τις Ελληνίδες να τεκνοποιούν νωρίτερα.Διότι αν υπήρχε η κορεκτίλα και τα «κυνηγόσκυλα» των social media μια χαρά θα γινόταν το συμπόσιο με τους εκατοντάδες προσκεκλημένους στα Ιωάννινα όπου μεταξύ τυρού και αχλαδιού το μισό υπουργικό συμβούλιο και η μισή ιερά σύνοδος θα συζητούσαν χαλαρά και με ξύλινη γλώσσα για τα προβλήματα των άλλων. Που κατά τα φαινόμενα ούτε γνωρίζουν ούτε και ενδιαφέρονται πραγματικά να λύσουν.