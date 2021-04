Σχολεία, self tests και ψευδαισθήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Και ενώ είναι θετικό το να διανέμονται δωρεάν σε όλους όσοι θέλουν να κάνουν τα self tests, είναι παράλογο να απαιτείται υποχρεωτικά η δήλωση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Κι όμως, η κυβέρνηση απαιτεί από μαθητές και γονείς να δημοσιεύουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα αποτελέσματα των τεστ, να τα τυπώνουν και να τα εμφανίζουν στην είσοδο του σχολείου ώστε να μπορέσουν να μπουν.Οταν οι μισοί γιατροί και νοσηλευτές αρνούνται να εμβολιαστούν, όπως και μέρος του πληθυσμού, όταν πολλοί συμπολίτες μας θεωρούν ότι ο κορωνοϊός είναι μια απλή γρίπη και πίσω από την πανδημία και τους εμβολιασμούς κρύβονται μεγάλα συμφέροντα και προσπάθεια ελέγχου των λαών, όταν διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι, ενώ γνωρίζουν ότι είναι θετικοί στον ιό, κυκλοφορούν ελεύθερα και αναμειγνύονται με το πλήθος, ποιο νόημα έχει το υποχρεωτικό και μάλιστα και υποχρεωτικά δηλωμένο self test;Ποιoς, ας πούμε, γνωρίζει αν κάποιος μπαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει ότι έχει κάνει self test και είναι αρνητικό, ενώ δεν έχει κάνει καθόλου ή είναι θετικός; Κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει, συνεπώς η δήλωση αυτή είναι άχρηστη διότι μπορεί να είναι ψευδής. Και είναι και επικίνδυνη διότι δημιουργεί στους υπολοίπους την ψευδαίσθηση ότι είναι προστατευμένοι, ενώ δεν είναι, διότι κάποιος είπε ψέματα. Ετσι χαλαρώνουν τα μέτρα αυτοπροστασίας και εκτίθενται.Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης είχε δηλώσει πριν από μία εβδομάδα ότι για τα self tests που θα χορηγούνται δωρεάν σε όλους θα υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα μπορεί όποιος θέλει να δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ που έκανε, αλλά η δήλωση δεν θα είναι υποχρεωτική. Αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία σωστή δήλωση που έκανε κυβερνητικό στέλεχος. Δυστυχώς, η επιλογή της κυβέρνησης είναι να κάνει υποχρεωτική τη δήλωση των αποτελεσμάτων των τεστ για τους μαθητές που θα πηγαίνουν στα σχολεία.Προσθέτει έτσι περίπλοκες διαδικασίες στους ήδη κουρασμένους ψυχολογικά πολίτες, διαδικασίες που ορισμένοι δεν μπορούν καν να εκτελέσουν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν σωστά, όταν, π.χ., κάποιος δεν διαθέτει στο σπίτι του εκτυπωτή για να τυπώσει τη δήλωση. Πόσα νοικοκυριά έχουν στο σπίτι εκτυπωτές; Λίγα. Σε αυτή την περίπτωση, λέει το «σοφό» υπουργείο, θα έχουν χειρόγραφη βεβαίωση ότι έκαναν self test και βγήκε αρνητικό. Και λοιπόν; Ο,τι θέλει λέει και γράφει ο καθένας και κανένας έλεγχος δεν μπορεί να υπάρξει.Το ζήτημα είναι να ενισχυθεί τώρα η ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους και τις μεθόδους αυτοπροστασίας, να εξηγηθεί επιμόνως ότι η άρση του lockdown δεν σημαίνει ακόμη επιστροφή στην κανονικότητα και ότι ο βαθμός προσοχής όλων πρέπει να αυξηθεί επειδή ακριβώς δεν υπάρχει το lockdown. Ολες οι άλλες προσπάθειες «ελέγχου» είναι ανώφελες και -επαναλαμβάνω- επικίνδυνες για τους πολίτες, διότι δημιουργούν ψευδαισθήσεις ασφάλειας τη στιγμή που το μόνο που μπορεί να γίνει είναι αύξηση της αυτοπροστασίας όλων.Τώρα, όσον αφορά το άνοιγμα των λυκείων για δέκα ημέρες μαθημάτων πριν από το Πάσχα, σε μια στιγμή όπου οι εισαγωγές στα νοσοκομεία σπάνε καθημερινά τα ρεκόρ και οι ΜΕΘ έχουν ξεχειλίσει και ενώ γνωρίζουμε ότι η βρετανική μετάλλαξη που επικρατεί είναι πολύ πιο μεταδοτική, είναι μια απόφαση εξαιρετικά ριψοκίνδυνη, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς. Το όφελος των δέκα ημερών μηδενικό, ενώ ο κίνδυνος να μεταφέρουν τα παιδιά τον ιό στους ανεμβολίαστους γονείς τους πολύ μεγάλος.Αφού για ακατανόητους λόγους η κυρία Κεραμέως δεν μπορεί να κάνει υπομονή για να ανοίξει τα σχολεία μετά το Πάσχα -με μεγαλύτερη ασφάλεια ελπίζουμε-, τουλάχιστον ας δώσει τη δυνατότητα στους γονείς που δεν θέλουν να πάρουν το ρίσκο να μη στείλουν τα παιδιά στο σχολείο, με δήλωση των ιδίων.Υπάρχει ο φόβος ότι η απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει τώρα τα σχολεία λαμβάνεται προκειμένου όταν ανοίξει η εστίαση να μην μπορεί κανείς να την κατηγορήσει ότι άνοιξαν τα καφενεία και τα μπαρ και δεν άνοιξαν τα σχολεία. Είναι λάθος μεγάλο να άγεται και να φέρεται μια κυβέρνηση από τέτοιες αιτίες. Κακώς κάκιστα ανοίγει τα σχολεία τώρα, έπρεπε να περιμένει να τα ανοίξει μετά το Πάσχα, δηλαδή σε έναν μήνα, όταν ο καιρός θα έχει ζεστάνει και οι εμβολιασμοί θα έχουν φτάσει να καλύπτουν πλέον τις γενιές των γονιών των μαθητών λυκείου, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι κάτω από 50-55 χρόνων. Οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται κοντά σε ευάλωτες ηλικίες περιμένουν πώς και πώς να εμβολιαστούν για να ανασάνουν και η κυβέρνηση τους προσθέτει μια αδικαιολόγητη ψυχική επιβάρυνση χωρίς κανέναν λόγο.