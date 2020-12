Σύστημα καταγραφής δειγμάτων κορωνοϊού: Πολλαπλές πηγές «ναι»… διπλά βιβλία «όχι»

Το ιστορικό της υπόθεσης και τι περιλαμβάνει η σύμβαση της εταιρείας με τον ΕΟΔΥ

Εν μέσω πανδημίας οι Έλληνες πολίτες «γνώρισαν» την άυλη συνταγογράφηση και μια σειρά ακόμη από ηλεκτρονικά «καλούδια» στη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου gov.gr. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ιδιωτικών επιχειρήσεων και του δημοσίου είναι το μεγάλο στοίχημα, που προέκυψε ως επιτακτική ανάγκη από τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών. Η τεχνολογία παίζει ήδη τον δικό της ξεχωριστό ρόλο στην προσπάθεια της χώρας μας να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό. Το επόμενο κρίσιμο «ραντεβού» είναι η εκστρατεία εμβολιασμού του πληθυσμού, που θα ξεκινήσει στις αρχές του νέου έτους.Ο ΕΟΔΥ στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19, δημιούργησε τις «Κινητές Ομάδες Υγείας ειδικού σκοπού» (ΚΟΜΥ), για τη λήψη δειγμάτων και τη διενέργεια τεστ σε πιθανά ή ύποπτα κρούσματα COVID-19. Στις πόλεις και τις πύλες εισόδου της χώρας. Τα στοιχεία που συλλέγονται από τις ΚΟΜΥ είναι μόνο μία από τις πηγές που τροφοδοτούν το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, όπου συγκεντρώνονται τα κρούσματα από ελέγχους σε νοσοκομεία, ιδιωτικά κέντρα κοκ. «Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που συλλέγουν στοιχεία, αλλά όλα καταλήγουν σε… ένα βιβλίο», διαβεβαιώνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.Για την οργάνωση της επιχείρησης ο οργανισμός διενήργησε μειοδοτικό διαγωνισμό, τον οποίο κέρδισε η εταιρεία MainSys με έδρα το Καματερό. Το protothema.gr μίλησε με τον επικεφαλής της εταιρείας, κ. Γιώργο Πλαβούκο, ο οποίος μας εξήγησε τι είναι και πως δουλεύει το σύστημα, που παρουσιάστηκε εσφαλμένα ως παράλληλο σύστημα καταγραφής κρουσμάτων. «Το κεντρικό λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης συμβάντων MediSys της εταιρείας μας που προμηθεύσαμε στον ΕΟΔΥ είναι ένα υπερσύγχρονο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με απεριόριστες δυνατότητες που επιτρέπει στον οργανισμό την ψηφιακή διαχείριση των δράσεων των Κινητών Μονάδων Υγείας. Δεν έχει τη λειτουργικότητα του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19, αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα», επισημαίνει και προσθέτει ότι «το κεντρικό λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης συμβάντων διασυνδέεται πληρώντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 και αποστέλλει σε αυτό ότι στοιχείο απαιτείται, την ίδια χρονική στιγμή».Όταν προέκυψε η ανάγκη διαχείρισης των κινητών μονάδων υγείας ο ΕΟΔΥ προχώρησε στη διενέργεια του απαραίτητου διαγωνισμού. «Στο πλαίσιο αυτής της δράσης η εταιρεία μας έλαβε μέρος και κέρδισε τον μειοδοτικό διαγωνισμό: “Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού”», αναφέρει ο κ. Πλαβούκος και εξηγεί τι περιλαμβάνει το σύστημα:Κεντρικό Λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης των συμβάντων, που εξυπηρετεί ο ΕΟΔΥ.Κινητή εφαρμογή για τις ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου.Ασύρματες ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου, τις οποίες χρησιμοποιούν οι ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού για τη διαχείριση των συμβάντων που τις αφορούν. Οι συσκευές, που δημιουργήθηκαν με το αρχικό ξέσπασμα του ιού στην Ουχάν, είναι φτιαγμένες με ειδικό αντιμικροβιακό υλικό, έχουν ενσωματωμένο θερμόμετρο, QR reader, GPS, Wifi, GPRS / 4G και ότι άλλο είναι απαραίτητο για τους ανθρώπους που στελεχώνουν τα ειδικά συνεργεία.Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι «οι 500 ασύρματες ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου αποτελούν και το μεγαλύτερο τμήμα του έργου και του προϋπολογισμού του».Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα MediSys, είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και παρακολούθηση του έργου των 500 ΚΟΜΥ με πάνω από 1.000 άτομα προσωπικό που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς εξοπλισμό και ειδικευμένο λογισμικό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:- Απεικόνιση σε χάρτες της πραγματικής θέσης όλων των ομάδων- Ανάθεση ΚΟΜΥ με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (AI)- Έξυπνη δρομολόγηση- Άμεσα μηνύματα προς το σύνολο ή μέρος των ομάδων- Επιχειρησιακά αιτήματα- Σύνδεση με τρίτα συστήματα- Παρουσίες για το σύνολο του προσωπικού- Αναφορές Αποτελεσματικότητας / Παραχθέν έργο- Υποστήριξη από ειδικευμένους μηχανικούς της εταιρείας 24 ώρες το 24ωρο«Επομένως», καταλήγει ο κ. Πλαβούκος «το κεντρικό λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης συμβάντων δεν είναι μητρώο ασθενών, παρέχει τελείως διαφορετική λειτουργικότητα στον ΕΟΔΥ από αυτή του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19».Από το Καματερό στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Αραβική Χερσόνησο…«Η εταιρεία μας ειδικεύεται σε λύσεις υψηλής τεχνογνωσίας στο χώρο της πληροφορικής στην Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και κερδοφορία τα τελευταία 15 χρόνια» σημειώνει και αναφέρει πως «έχουμε πιστοποιήσει τις διαδικασίες μας με τα πλέον σύγχρονα συστήματα ποιοτικού ελέγχου γεγονός που μας εγγυάται την τήρηση όλων των απαιτούμενων δράσεων όταν και όποτε αυτό απαιτηθεί».«Η εταιρεία μας έχει επενδύσει στη δημιουργία προϊόντων μεταξύ άλλων και για τον τομέα της Υγείας, τομέας που πιστεύουμε πως χρειάζεται λύσεις καινοτόμες που να λειτουργούν out of the box και που με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών - Big Data, AI, Machine Learning, Internet of Things- μπορούν να κάνουν τη διαφορά, να συνδράμουν το έργο των επαγγελματιών της Υγείας και να σώσουν πραγματικά ζωές» καταλήγει.