Καιρός: Στα δυτικά και νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι περισσότερες βροχές το Σαββατοκύριακο (χάρτης)

Εκδρομή στα Ζαγοροχώρια; Δείπνο με φίλους; Πληρωμή ενοικίου; Καινούργια τηλεόραση; Ψώνια σουπερμάρκετ; Πετρέλαιο θέρμανσης; Έχετε σκεφτεί ότι απ’ όλα αυτά και από ακόμα περισσότερα μπορείτε να επιβραβεύεστε; Γιατί το Go For More είναι για εσάς που θέλετε να κερδίζετε από ό,τι και αν κάνετε!