Η νέα διοίκηση του Α.Σ. Αρη ξεκίνησε με… γκολ από τα αποδυτήρια

Προφανώς μια νίκη επί του Ολυμπιακού την Κυριακή στο ποδόσφαιρο ή η επικράτηση στο αυριανό ντέρμπι με τον Ηρακλή στο μπάσκετ, να έχουν ευεργετικές συνέπειες στην -πεσμένη-ψυχολογία των φίλων του Αρη.





Ωστόσο ο Αρης κατάφερε μια σπουδαία «νίκη», τις προηγούμενες ημέρες, εκτός αγωνιστικών χώρων.







Αναφέρομαι στην ένταξη του Α.Σ. στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των χρεών του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.



Αυτές οι οφειλές αποτέλεσαν για πολλά χρόνια την απόλυτη τροχοπέδη για την ανάπτυξη του Ερασιτέχνη Αρη.







O απερχόμενος πρόεδρος του Α.Σ., Λευτέρης Αρβανίτης, κατάφερε να κρατήσει ζωντανό το Σύλλογο, το προηγούμενο διάστημα, παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες.



Αναγνωρίζοντας το έργο του η νέα διοίκηση τον ανακήρυξε ως Επίτιμο Πρόεδρο. Αν δεν κάνω φοβερό λάθος πρέπει να είναι ο πρώτος άνθρωπος ever από την οικογένεια του Αρη που θα φέρει αυτόν τον τίτλο.



Η καινούργια διοίκηση ξεκίνησε τη θητεία της πετυχαίνοντας… γκολ από τα αποδυτήρια καθώς κατόπιν συντονισμένων ενεργειών των μελών της πέτυχε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την αποπληρωμή των δόσεων.



Η πρώτη δόση καταβλήθηκε στις αρχές της εβδομάδας και σε λίγες μέρες οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Α.Σ. θα ξεμπλοκαριστούν.



Ναι, για όσους δεν το γνωρίζατε αυτή ήταν η πραγματικότητα στον Ερασιτέχνη Αρη: η διοίκηση του δεν είχε πρόσβαση στους λογαριασμούς της στις τράπεζες - με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την λειτουργία της.



Το νέο Δ.Σ. , πέραν της οικονομικής εξυγίανσης, θα δουλέψει σε τρεις άξονες:



Α) στην ανάπτυξη των αγωνιστικών τμημάτων που, θέλοντας και μη μέχρι τώρα, φυτοζωούσαν,



Β) στην εξεύρεση λύσης στο γηπεδικό τόσο για το ποδόσφαιρο όσο και για το μπάσκετ,



Γ) στην αναζήτηση νέου επενδυτή, μεγαλύτερης οικονομικής επιφάνειας από τον Θόδωρο Καρυπίδη, για την ΠΑΕ.



Η σύνθεση του νέου συμβουλίου αφήνει ελπίδες για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί καθώς σε αυτό υπάρχουν άνθρωποι που διαθέτουν τεχνογνωσία και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες μέχρι να αρχίσουν να έρχονται έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις κλπ.



«Μπορώ να εγγυηθώ ως νέος Πρόεδρος ότι με τη σύμφωνη γνώμη του Θόδωρου Καρυπίδη, όποιος βρει ένα επενδυτή θα τον φέρει σε εμάς και εμείς με τη σειρά μας θα τον αξιολογήσουμε» είπε ο Σίμος Αϊβαζίδης και συμπλήρωσε «θέτω τον εαυτό μου θεματοφύλακα της διαδικασίας με δυο χαρακτηριστικά τη μεθοδολογία και τη σιωπηλή διαδικασία».



Μια νέα εποχή φαίνεται πως ανατέλλει στον Αρη…

12.12.2025, 20:25