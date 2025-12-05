Δεν είναι μόνο ο Άρης που θέλει ένταση στα ματς με τον ΠΑΟΚ…

Κλείσιμο

Είναι πολύ απλά τα πράγματα και ίσως μετά από χρόνια χάνουμε και χρόνο εξηγώντας τα αυτονόητα:- Στους τελευταίους εφτά αγώνες των δύο ομάδων, ο ΠΑΟΚ κέρδισε μόνο τον έναν! (Ήταν βέβαια το πιο ιστορικό ματς των δύο, εκείνο που έδωσε πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ το 2024)- Στα τελευταία τρία παιχνίδια ΠΑΟΚ-Άρης στην Τούμπα οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν με 1-0!-Στα τελευταία 20 ματς από το 2020 και μετά ο απολογισμός είναι εφτά νίκες του ΠΑΟΚ, έξι ισοπαλίες και εφτά νίκες του Άρη.Παρά το ότι ο ΠΑΟΚ στα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και διεκδικεί το πρωτάθλημα έχοντας μεγάλες διαφορές από τον Άρη, οι κιτρινόμαυροι όταν μπαίνουν στο γήπεδο να αντιμετωπίσουν τον Δικέφαλο, καταφέρνουν με τον τρόπο τους και μειώνουν την μεταξύ τους απόσταση. Αυτό έγινε και προχθές στο 1-1 του κυπέλλου, με τον ΠΑΟΚ να έχει σαφώς καλύτερη ομάδα (και φέτος) αλλά στην αναμέτρηση να παίρνει την ισοπαλία μόλις στην τελευταία φάση.Το θέμα μας αφορά αυτό το ματς, το οποίο όμως πραγματοποιήθηκε τέσσερις μέρες πριν και το επόμενο της Κυριακής που βρίσκει και πάλι τις δύο ομάδες αντιμέτωπες. Τελείωσε ο αγώνας όπου αντικειμενικά και χωρίς καμία αμφισβήτηση ο διαιτητής έκανε σοβαρά λάθη τα οποία διόρθωσε ο VAR, παρολ’ αυτά ο Άρης θεώρησε ότι έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση! Σε αυτή επιτέθηκε στον VAR που… διόρθωσε τα λάθη του διαιτητή ο οποίος… έτυχε να τα κάνει όλα υπέρ του! Ποια η λογική; Η αναστάτωση! Το ίδιο έκανε η ΠΑΕ Άρης και πριν δύο χρόνια, όταν με πλήρη άγνοια των κανονισμών διαμαρτύρονταν επειδή σε ένα πλάγιο άουτ παίκτης του ΠΑΟΚ πατούσε την γραμμή, κάτι που φυσικά δεν αποτελούσε παράβαση!Την επομένη (χθες) ο Άρης εξέδωσε νέα ανακοίνωση με στόχο μία… νέα αναστάτωση ενόψει και του επόμενου αγώνα! Δεν του άρεσε ο ορισμός Ιταλού VAR, επειδή αυτός έκανε λάθος στον τελευταίο αγώνα Μίλαν-Λάτσιο! Μαζί, ζητάει και την αλλαγή του διαιτητή! Γιατί; Ίσως επειδή είναι Σέρβος! Ποιος ξέρει;Όπως το 2023 εκδόθηκε ανακοίνωση για το πάτημα της γραμμής σε ένα πλάγιο άουτ και κάποιες δυνάμεις ζητούσαν τότε τη διακοπή του πρωταθλήματος επιδιώκοντας την ένταση, έτσι και τώρα το ζητούμενο είναι η… φασαρία! Ο Άρης θα είναι ικανοποιημένος αν η πίεση αποδώσει και πάρει κάποιο σφύριγμα, αλλιώς θα βγάλει και πάλι επικοινωνιακή ικανοποίηση επειδή… έχασε, αλλά τα «είχε πει για τη διαιτησία».Μαζί με τον Άρη την ένταση και τη φασαρία και τις εντυπώσεις σε βάρος του ΠΑΟΚ τις επιδιώκουν και άλλοι! Τα τελευταία χρόνια πάντα μαζί με τον Άρη σε τέτοιες καταστάσεις σε βάρος του ΠΑΟΚ είναι μαζί και κάποιοι… άλλοι. Μήπως δεν ήταν στο Άρης-ΠΑΟΚ 1-2 του πρωταθλήματος; Άλλοι πριν από αυτό, άλλοι τότε τον ιστορικό Μάιο του 2024, άλλοι που επέστρεψαν τώρα…