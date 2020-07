Διαλέξτε μοιρασιά Αιγαίου ή θερμό επεισόδιο;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ζήτημα απλό και φανερό. Το γνωρίζουν και το αντιλαμβάνονται ακόμα και τα νήπια. Πως δηλαδή η τάχα και πέτσινη Οθωμανική «αυτοκρατορία» επιδιώκει μοιρασιά. Πως επιδιώκει και άλλα πολλά. Πως θα τολμήσει να βάλει πόδι και χέρι στο Αιγαίο. Πως η Ευρώπη παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Με παραλλαγές και ολίγον έως αρκετές Γαλλικές ρητορικές φιλελληνικές εκρήξεις. Πως το Κρεμλίνο, επισήμως, υποκλίνεται στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας από Μουσείο σε τζαμί. Αλλωστε, συμπληρώνουν, υποκλινόμενοι στον ψευτοσουλτάνο, «έτσι οι τουρίστες μας δεν θα πληρώνουν εισιτήριο εισόδου». Με τέτοιες τοποθετήσεις θα τρίζουν τα κόκκαλα όλων των τσάρων και όλων των μπολσεβίκωνΠως η Αμερική του Ντον Τραμπ φλερτάρει με Ταγίπ Ερντογάν. Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Και πως το ΝΑΤΟ ακολουθεί την τακτική της διαιτησίας. Half and Half. Μεταξύ μας; Λιγότερο Half προς Ελλάδα και περισσότερο προς Τουρκία. Λόγω Γεωστρατηγικής σημασίας. Και οι δύο πιστά μέλη και φίλοι της Συμμαχίας. Με απλά λόγια We Are Alone. Περί αυτού ουδεμία αμφιβολία. Ακόμα και από τους πιο ακραιφνείς λάτρεις του Καραμανλικού δόγματος «ανήκομεν εις την Δύσιν»!Πάμε στο δια ταύτα. Για δύο λόγους ο ψευτοσουλτάνος θα επιχειρήσει τώρα, αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο, να εφορμήσει και να τρυπήσει. Ο πρώτος επειδή λόγω Covid 19 ο τουρισμός ακολουθεί κατιούσα πορεία. Αφού πέφτει που πέφτει ε τότε ας το αποτελειώσουμε. Σου λένεΟ δεύτερος επειδή πλανητάρχης είναι ο Ντον Τραμπ. Ακόμα. Διότι ως γνωστόν είναι φιλαράκια με επιχειρηματική κολλητική ταινία. Όπως αποκαλύπτει στο βιβλίο του ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του ΤραμπΔιότι, σου λέει ο πονηρός βλαχο-σουλτάνος, ουδείς από τώρα γνωρίζει ποια ακριβώς εξωτερική πολιτική θα ακολουθήσει ο Τζο Μπάιντεν, πιθανότερος διεκδικητής Λευκού ΟίκουΕπομένως τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Για ποιο πράγμα; Για ένα: με μια πιθανή, σύντομη ανάφλεξη να αναγκαστούν οι σύμμαχοι, ιδιαιτέρως οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, να παρέμβουν, να μας χωρίσουν και να μας «αναγκάσουν» να κάτσουμε σε τραπέζι διαπραγματεύσεωνΕγώ το λέω αυτό; Όχι το είπε προσφάτως, αξιωματούχος της Ουάσιγκτον. Επειδή γνωρίζουν αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Πως καμία μα καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα δεχτεί να διαπραγματευτεί μοιρασιά Αιγαίου. Επειδή η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πιστεύουν, ακραδάντως, πως το Αιγαίο είναι ελληνικής ιδιοκτησίας. Και επειδή όποια κυβέρνηση τολμήσει να το κουβεντιάσει θα θεωρηθεί προδοτική, κινδυνεύοντας να βρεθεί στην πλατεία Συντάγματος κρεμασμένηΑρα; Αρα λέει ο Αμερικανός αξιωματούχος, μόνο κάτω από έκτακτες συνθήκες οι Ελληνες θα αναγκαστούν να διαπραγματευτούν μια κάποια μοιρασιά. Αρα; Εκτακτες συνθήκες ίσον θερμό επεισόδιο ολίγον ωρών. Ισως και μερικών λεπτώνΌμως ουδείς μπορεί εκ των προτέρων να γνωρίζει ποια γεγονότα θα διαδραματιστούν από μια τέτοια εξέλιξη «θερμού επεισοδίου». Ουδείς. Ετσι και ανοίξει το κουτί της Πανδώρας το μοιραίον φυγείν αδύνατον!Και το τελικό ερώτημα ενός απλού ανθρώπου είναι το εξής: αφού πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει. Αφού ουδείς νικητής και ουδείς ηττημένος. Αφού στη μέση θα μπουν οι σύμμαχοι. Και αφού στο τέλος της ημέρας θα υποχρεωθούμε να το κουβεντιάσουμε, γιατί δεν το κάνουμε από τώρα;Η απάντηση; Για το κύρος! Η απάντηση; Για να μην υποχωρήσουμε στις απειλές της Τουρκίας, Η απάντηση; Όπως του Γεώργιου Καραισκάκη: « Πασά μου ρώτησα τον μπούντζον μου κι εκείνος μου είπε να μην σε προσκυνήσω»!