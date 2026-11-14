Κίνα: Γιατί οι κάτοικοι έθαψαν ένα ολόκληρο παλάτι πριν από 5.000 χρόνια

Το συγκρότημα στο Νανζούο είχε έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα για την κατανόηση των πρώιμων πολιτισμών της Κίνας