Κίνα: Γιατί οι κάτοικοι έθαψαν ένα ολόκληρο παλάτι πριν από 5.000 χρόνια
Κίνα: Γιατί οι κάτοικοι έθαψαν ένα ολόκληρο παλάτι πριν από 5.000 χρόνια
Το συγκρότημα στο Νανζούο είχε έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα για την κατανόηση των πρώιμων πολιτισμών της Κίνας
Ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα έφερε στο φως η έρευνα στο Νανζούο της επαρχίας Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα. Πρόκειται για ένα ανακτορικό συγκρότημα ηλικίας περίπου 5.000 ετών, το οποίο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θάφτηκε σκόπιμα από τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής.
Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2026 από την κινεζική επιστημονική ομάδα που μελετά τον αρχαιολογικό χώρο. Σύμφωνα με τον Γιανγκ Σιαοχουά, από το Ινστιτούτο Προστασίας Πολιτιστικών Κειμηλίων του Νανζούο, πρόκειται για το μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο κτίριο ανακτορικού τύπου αυτής της περιόδου που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην Κίνα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2026 από την κινεζική επιστημονική ομάδα που μελετά τον αρχαιολογικό χώρο. Σύμφωνα με τον Γιανγκ Σιαοχουά, από το Ινστιτούτο Προστασίας Πολιτιστικών Κειμηλίων του Νανζούο, πρόκειται για το μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο κτίριο ανακτορικού τύπου αυτής της περιόδου που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην Κίνα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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