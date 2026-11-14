Η Κίνα εφηύρε μοντέλο για τα νεκροταφεία πτερυγίων ανεμογεννητριών: Η μέθοδος της αστραπιαίας θέρμανσης
Η Κίνα εφηύρε μοντέλο για τα νεκροταφεία πτερυγίων ανεμογεννητριών: Η μέθοδος της αστραπιαίας θέρμανσης
Ερευνητές στην Κίνα βρήκαν έναν έξυπνο τρόπο να ανακυκλώνουν τα παλιά πτερύγια ανεμογεννητριών, μετατρέποντάς τα σε πολύτιμα υλικά μέσα σε μισό δευτερόλεπτο
Επαναστατική λύση στο παγκόσμιο πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων της αιολικής ενέργειας φαίνεται πως βρήκαν επιστήμονες στην Κίνα.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Τσινγκχούα ανέπτυξαν μια καινοτόμο διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρική εκκένωση διάρκειας μόλις μισού δευτερολέπτου για να μετατρέψει τα παροπλισμένα πτερύγια ανεμογεννητριών σε γραφένιο και καρβίδιο του πυριτίου, χαρίζοντας στα εξαρτήματα μια πολύτιμη δεύτερη ζωή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Τσινγκχούα ανέπτυξαν μια καινοτόμο διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρική εκκένωση διάρκειας μόλις μισού δευτερολέπτου για να μετατρέψει τα παροπλισμένα πτερύγια ανεμογεννητριών σε γραφένιο και καρβίδιο του πυριτίου, χαρίζοντας στα εξαρτήματα μια πολύτιμη δεύτερη ζωή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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