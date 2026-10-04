Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς» (vid)
Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς» (vid)
Ένα ακυκλοφόρητο βίντεο με τους στίχους του Γιώργου Μαζωνάκη να «ζωντανεύουν» πάνω σε κτίρια της Αθήνας ήρθε ξανά στο προσκήνιο
Η παραγωγός Έλενα Δομαζάκη δημοσίευσε ένα βίντεο προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ιστορία πίσω από ένα project που είχε γυριστεί το 2023 για το τραγούδι του «Να Περνάς», αλλά τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ.
Στο βίντεο, οι στίχοι του τραγουδιού προβάλλονται με τη βοήθεια ενός προτζέκτορα πάνω σε κτίρια της Αθήνας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο οπτικό αποτέλεσμα, με την ίδια να εξηγεί στην ανάρτησή της πως αρχικά δεν είχε ενθουσιαστεί ιδιαίτερα με το τραγούδι. Ωστόσο, όπως γράφει, η σκέψη του ίδιου του Μαζωνάκη άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το project.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Στο βίντεο, οι στίχοι του τραγουδιού προβάλλονται με τη βοήθεια ενός προτζέκτορα πάνω σε κτίρια της Αθήνας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο οπτικό αποτέλεσμα, με την ίδια να εξηγεί στην ανάρτησή της πως αρχικά δεν είχε ενθουσιαστεί ιδιαίτερα με το τραγούδι. Ωστόσο, όπως γράφει, η σκέψη του ίδιου του Μαζωνάκη άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το project.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα