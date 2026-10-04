Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς» (vid)

Ένα ακυκλοφόρητο βίντεο με τους στίχους του Γιώργου Μαζωνάκη να «ζωντανεύουν» πάνω σε κτίρια της Αθήνας ήρθε ξανά στο προσκήνιο