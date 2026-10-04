Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς» (vid)
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Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς» (vid)

Ένα ακυκλοφόρητο βίντεο με τους στίχους του Γιώργου Μαζωνάκη να «ζωντανεύουν» πάνω σε κτίρια της Αθήνας ήρθε ξανά στο προσκήνιο

Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς» (vid)
Η παραγωγός Έλενα Δομαζάκη δημοσίευσε ένα βίντεο προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ιστορία πίσω από ένα project που είχε γυριστεί το 2023 για το τραγούδι του «Να Περνάς», αλλά τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Στο βίντεο, οι στίχοι του τραγουδιού προβάλλονται με τη βοήθεια ενός προτζέκτορα πάνω σε κτίρια της Αθήνας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο οπτικό αποτέλεσμα, με την ίδια να εξηγεί στην ανάρτησή της πως αρχικά δεν είχε ενθουσιαστεί ιδιαίτερα με το τραγούδι. Ωστόσο, όπως γράφει, η σκέψη του ίδιου του Μαζωνάκη άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το project.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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