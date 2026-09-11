Άντρας από την Κόστα Ρίκα θέλει να πιστοποιηθεί ως o γηραιότερος στον κόσμο: Τι σχέση έχει η μακροζωία του με την Ελλάδα;

Στη χερσόνησο της Νικόγια στην Κόστα Ρίκα ζει ο Χοσέ Φλόρες Φλόρες, ηλικίας 119 χρονών είναι ο γηραιότερος άνθρωπος στη χώρα, και πιθανότατα, και στον κόσμο, μιας και σύμφωνα με τα στοιχεία του ληξιαρχείου, γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1907 στην επαρχία Γκουανακάστε. Με την παρουσίαση των απαραίτητων εγγράφων από μια ομάδα ντόπιων και διεθνών ερευνητών, η ηλικία του θα επικυρωθεί στο Gerontology Research Group (GRG) και εφόσον επιβεβαιωθεί, ο Φλόρες θα γίνει ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο, ξεπερνώντας την Αγγλίδα Ethel Caterham, η οποία στις 21 Αυγούστου συμπλήρωσε τα 117 χρόνια.Στα 119 του, ο Φλόρες βρίσκεται σε εντυπωσιακή κατάσταση υγείας και πνευματικής διαύγειας, ενώ ζει σε αγροτική περιοχή κοντά σε μία από τις λεγόμενες «μπλε ζώνες», δηλαδή περιοχές του κόσμου όπου παρατηρείται ασυνήθιστα υψηλός αριθμός ανθρώπων που φτάνουν σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Σύμφωνα με την El País, ο 119χρονος παραμένει δυνατός, χαμογελαστός και με εμφανή μυϊκή δύναμη στα χέρια, κοιμάται καλά και τρέφεται όσο καλύτερα μπορεί μέσα στις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του.Ο Φλόρες έχασε τον πατέρα του όταν ήταν μόλις επτά ετών και εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, έτσι μεγάλωσε με τη γιαγιά του στην ύπαιθρο και, στην εφηβεία του, έφυγε για τις φυτείες μπανάνας στη νότια Κόστα Ρίκα, όπου εργάστηκε ως ημερομίσθιος εργάτης. Αργότερα παντρεύτηκε και απέκτησε παιδιά, όμως συνέχισε να εργάζεται σκληρά και δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει δική του γη. Το 2024 επέστρεψε στη γενέτειρά του, την Γκουανακάστε, έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα απουσίας και σήμερα ζει με την εγγονή του, Hellen Flores, σε ένα οικογενειακό σπίτι με μηνιαίο εισόδημα μόλις 150.000 κολόνες, περίπου 285 ευρώ.