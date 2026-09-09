Χταπόδι «καβάλησε» ένα δελφίνι πάνω στα κύματα: Το βίντεο που έγινε viral στην Αγγλία
Χταπόδι «καβάλησε» ένα δελφίνι πάνω στα κύματα: Το βίντεο που έγινε viral στην Αγγλία
Ένα χταπόδι φαίνεται να έχει «γαντζωθεί» πάνω στο πτερύγιο ενός δελφινιού, σε σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν στα ανοικτά της νοτιοδυτικής Βρετανίας
Ένα χταπόδι φαίνεται να «καβαλά» ένα δελφίνι του Ρίσο σε σπάνιες εικόνες που καταγράφηκαν στα ανοικτά της νοτιοδυτικής Βρετανίας, όταν ο Μπιλ Κόλσον, εθελοντής του Risso’s Dolphin Project South West, φωτογράφιζε και απαθανάτισε το δελφίνι με το χταπόδι γαντζωμένο στο πτερύγιό του.
Τα δελφίνια του Ρίσο ζουν κυρίως σε βαθιά νερά και τρέφονται κατά βάση με καλαμάρια, ωστόσο το συγκεκριμένο περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με μια σημαντική αλλαγή που παρατηρείται στις θάλασσες της περιοχής.
Η αύξηση των χταποδιών αλλάζει το οικοσύστημα
Σύμφωνα με έκθεση της Ένωσης Θαλάσσιας Βιολογίας, το 2025 καταγράφηκε στη νοτιοδυτική Βρετανία η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού των κοινών χταποδιών τουλάχιστον εδώ και 75 χρόνια, γεγονός που έχει επηρεάσει και τις αλιευτικές κοινότητες, καθώς τα χταπόδια καταναλώνουν καβούρια, ευρωπαϊκούς αστακούς και βασιλικά χτένια, είδη που αλιεύονται και πωλούνται εμπορικά στην περιοχή.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Τα δελφίνια του Ρίσο ζουν κυρίως σε βαθιά νερά και τρέφονται κατά βάση με καλαμάρια, ωστόσο το συγκεκριμένο περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με μια σημαντική αλλαγή που παρατηρείται στις θάλασσες της περιοχής.
Η αύξηση των χταποδιών αλλάζει το οικοσύστημα
Σύμφωνα με έκθεση της Ένωσης Θαλάσσιας Βιολογίας, το 2025 καταγράφηκε στη νοτιοδυτική Βρετανία η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού των κοινών χταποδιών τουλάχιστον εδώ και 75 χρόνια, γεγονός που έχει επηρεάσει και τις αλιευτικές κοινότητες, καθώς τα χταπόδια καταναλώνουν καβούρια, ευρωπαϊκούς αστακούς και βασιλικά χτένια, είδη που αλιεύονται και πωλούνται εμπορικά στην περιοχή.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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