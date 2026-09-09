Μάγειρας στην Ισπανία χόρευε με τακούνια ενώ είχε αναρρωτική λόγω αυχενικού: Το δικαστήριο τον δικαίωσε με 5.000€ αποζημίωση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλικίας δικαίωσε έναν μάγειρα που απολύθηκε αφού η ξενοδοχειακή εταιρεία που εργαζόταν, τον εντόπισε να δημοσιεύει βίντεο που χορεύει στο TikTok κατά την διάρκεια αναρρωτικής άδειας λόγω προβλημάτων στην μέση και τον αυχένα. Η Δικαιοσύνη είχε αντίθετη άποψη και έκρινε πως η απόλυση για πειθαρχικό παράπτωμα ήταν αδικαιολόγητη και καταδίκασε την εταιρεία είτε να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο είτε να του καταβάλει αποζημίωση ύψους 5.126,66 ευρώ.Σύμφωνα με το εξειδικευμένο μέσο Confilegal, ο εργαζόμενος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια λόγω αυχεναλγίας, όταν η εταιρεία εντόπισε αρκετά βίντεο που είχε δημοσιεύσει στο TikTok και στα οποία εμφανιζόταν να χορεύει φορώντας ψηλοτάκουνα παπούτσια. Έτσι θεώρησε ότι η κινητικότητα που παρουσίαζε στα βίντεο αποτελούσε ένδειξη απάτης και προσποίησης της ασθένειάς του, καθώς και παραβίαση της συμβατικής του υποχρέωσης απέναντι στον εργοδότη. Υποστήριξε επίσης ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά καθυστερούσε σκόπιμα την ανάρρωσή του και, για τον λόγο αυτό, προχώρησε στην απόλυσή του.Σε πρώτο βαθμό, το Τρίτο Εργατικό Δικαστήριο του Βίγο δικαίωσε τον εργαζόμενο κρίνοντας ότι η απλή παρακολούθηση σύντομων αποσπασμάτων βίντεο στα social media, αποκομμένων από το ευρύτερο πλαίσιο, δεν αποτελούσε άμεση ή οριστική ιατρική απόδειξη ότι ο εργαζόμενος ήταν σε θέση να εκτελέσει τα απαιτητικά καθήκοντα της εργασίας του ως μάγειρας.Παράλληλα, δεν αποδείχθηκε με ακρίβεια πότε είχαν καταγραφεί τα συγκεκριμένα βίντεο, ούτε ότι ο εργαζόμενος είχε παραβιάσει σκόπιμα τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία, και για τον λόγο αυτό, το δικαστήριο απέρριψε την απόλυση και υποχρέωσε την εταιρεία είτε να επαναπροσλάβει τον μάγειρα είτε να του καταβάλει αποζημίωση 5.126,66 ευρώ.