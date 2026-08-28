Βραζιλία: Παιδιά μετατρέπουν πλαστικά μπουκάλια σε στέγαστρο για την παιδική χαρά του σχολείου τους
Βραζιλία: Παιδιά μετατρέπουν πλαστικά μπουκάλια σε στέγαστρο για την παιδική χαρά του σχολείου τους
Μαθητές στη Βραζιλία μετατρέπουν πλαστικά μπουκάλια PET σε στέγαστρο για την παιδική χαρά του σχολείου τους, σε ένα πρωτότυπο έργο βιωσιμότητας
Στο Δημοτικό Σχολείο Vovó Clara στην πόλη Boa Vista της Βραζιλίας, ένα καθημερινό πρόβλημα μετατράπηκε σε μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δημιουργικότητας.
Η παιδική χαρά του σχολείου εκτίθεται για αρκετές ώρες την ημέρα στον έντονο ήλιο, με αποτέλεσμα η ζέστη να δυσκολεύει τη χρήση της από τα παιδιά. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία ενός στεγάστρου από πλαστικά μπουκάλια PET που διαφορετικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια.
Από τα πλαστικά μπουκάλια σε στέγαστρο
Με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Elizângela Santos Bastos, οι μαθητές συμμετέχουν στη συλλογή και την προετοιμασία των μπουκαλιών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. Το πρόγραμμα, με τίτλο «Βιώσιμη στέγη: Μετατρέποντας τα μπουκάλια PET σε προστασία, μάθηση και αλληλεγγύη», ξεκίνησε από μια ανάγκη που εντόπισαν οι ίδιοι μέσα στο σχολείο.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Η παιδική χαρά του σχολείου εκτίθεται για αρκετές ώρες την ημέρα στον έντονο ήλιο, με αποτέλεσμα η ζέστη να δυσκολεύει τη χρήση της από τα παιδιά. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία ενός στεγάστρου από πλαστικά μπουκάλια PET που διαφορετικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια.
Από τα πλαστικά μπουκάλια σε στέγαστρο
Με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Elizângela Santos Bastos, οι μαθητές συμμετέχουν στη συλλογή και την προετοιμασία των μπουκαλιών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. Το πρόγραμμα, με τίτλο «Βιώσιμη στέγη: Μετατρέποντας τα μπουκάλια PET σε προστασία, μάθηση και αλληλεγγύη», ξεκίνησε από μια ανάγκη που εντόπισαν οι ίδιοι μέσα στο σχολείο.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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