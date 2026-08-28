Βραζιλία: Παιδιά μετατρέπουν πλαστικά μπουκάλια σε στέγαστρο για την παιδική χαρά του σχολείου τους

Στο Δημοτικό Σχολείο Vovó Clara στην πόλη Boa Vista της Βραζιλίας, ένα καθημερινό πρόβλημα μετατράπηκε σε μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δημιουργικότητας.Η παιδική χαρά του σχολείου εκτίθεται για αρκετές ώρες την ημέρα στον έντονο ήλιο, με αποτέλεσμα η ζέστη να δυσκολεύει τη χρήση της από τα παιδιά. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία ενός στεγάστρου από πλαστικά μπουκάλια PET που διαφορετικά θα κατέληγαν στα σκουπίδια.Με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Elizângela Santos Bastos, οι μαθητές συμμετέχουν στη συλλογή και την προετοιμασία των μπουκαλιών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. Το πρόγραμμα, με τίτλο «Βιώσιμη στέγη: Μετατρέποντας τα μπουκάλια PET σε προστασία, μάθηση και αλληλεγγύη», ξεκίνησε από μια ανάγκη που εντόπισαν οι ίδιοι μέσα στο σχολείο.