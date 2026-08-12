«Το πλοίο του Οδυσσέα»: Το αρχαιότερο άθικτο ναυάγιο του κόσμου βρίσκεται εδώ και 2.400 χρόνια στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας
«Το πλοίο του Οδυσσέα»: Το αρχαιότερο άθικτο ναυάγιο του κόσμου βρίσκεται εδώ και 2.400 χρόνια στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας
Στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας βρίσκεται εδώ και 2.400 χρόνια ένα ελληνικό πλοίο του 400 π.Χ., που διατηρήθηκε χάρη στην απουσία οξυγόνου
Περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του βυθού της Μαύρης Θάλασσας ερεύνησε το Black Sea Maritime Archaeology Project, αποκαλύπτοντας 65 ναυάγια διαφορετικών εποχών.
Ανάμεσά τους βρέθηκε, στα τέλη του 2017, ένα ελληνικό εμπορικό πλοίο που χρονολογείται περίπου στο 400 π.Χ.. Ένα μικρό δείγμα ξύλου υποβλήθηκε σε χρονολόγηση άνθρακα, επιβεβαιώνοντας ότι το πλοίο είναι τουλάχιστον 2.400 ετών. Η ανακοίνωση της ανακάλυψης έγινε στις 23 Οκτωβρίου 2018 από το Πανεπιστήμιο του Southampton, το οποίο συμμετείχε στην αποστολή. Οι ερευνητές το χαρακτήρισαν τότε το αρχαιότερο γνωστό άθικτο ναυάγιο στον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Ανάμεσά τους βρέθηκε, στα τέλη του 2017, ένα ελληνικό εμπορικό πλοίο που χρονολογείται περίπου στο 400 π.Χ.. Ένα μικρό δείγμα ξύλου υποβλήθηκε σε χρονολόγηση άνθρακα, επιβεβαιώνοντας ότι το πλοίο είναι τουλάχιστον 2.400 ετών. Η ανακοίνωση της ανακάλυψης έγινε στις 23 Οκτωβρίου 2018 από το Πανεπιστήμιο του Southampton, το οποίο συμμετείχε στην αποστολή. Οι ερευνητές το χαρακτήρισαν τότε το αρχαιότερο γνωστό άθικτο ναυάγιο στον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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