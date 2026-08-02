Από προγραμματιστής... δημιουργός κάστρου: Έχτισε 697 τ.μ. χωρίς καμία εμπειρία στην οικοδομή
Από προγραμματιστής... δημιουργός κάστρου: Έχτισε 697 τ.μ. χωρίς καμία εμπειρία στην οικοδομή
Ένας προγραμματιστής στις ΗΠΑ αφιέρωσε 25 κατασκευαστικές περιόδους για να χτίσει κάστρο 697 τ.μ. πάνω σε γρανιτένιο βουνό, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία
Χωρίς να έχει σχεδιάσει ή κατασκευάσει ποτέ στο παρελθόν ένα σπίτι, ο Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας λογισμικού Λανς Κιν (Lance Keene) αφιέρωσε 25 κατασκευαστικές περιόδους για να υλοποιήσει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο έργο: ένα κάστρο περίπου 697 τετραγωνικών μέτρων στην κορυφή ενός βουνού στο Νιου Χάμσαϊρ.
Το κτίσμα βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 183 μέτρων πάνω από την κοιλάδα, πάνω σε γρανιτένια πλαγιά, στην οποία η πρόσβαση γίνεται μέσω ιδιωτικού δρόμου με συνεχείς στροφές. Η μεταφορά σκυροδέματος, εξοπλισμού και οικοδομικών υλικών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του έργου. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα Keene Castle, το 2025 η κατασκευή έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο, με τη σκυροδέτηση του επάνω ορόφου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το κτίσμα βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 183 μέτρων πάνω από την κοιλάδα, πάνω σε γρανιτένια πλαγιά, στην οποία η πρόσβαση γίνεται μέσω ιδιωτικού δρόμου με συνεχείς στροφές. Η μεταφορά σκυροδέματος, εξοπλισμού και οικοδομικών υλικών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του έργου. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα Keene Castle, το 2025 η κατασκευή έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο, με τη σκυροδέτηση του επάνω ορόφου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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