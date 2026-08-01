Το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό τούνελ της Ευρώπης παίρνει μορφή: 64 χιλιόμετρα κάτω από τις Άλπεις

Οι εργασίες για το τούνελ Μπρένερ, το οποίο θα συνδέσει σιδηροδρομικά την Αυστρία με την Ιταλία κάτω από τις Άλπεις, έφτασαν σε ένα από τα σημαντικότερα στάδιά τους, καθώς οι εκσκαφές από τις δύο χώρες συναντήθηκαν