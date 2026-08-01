Το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό τούνελ της Ευρώπης παίρνει μορφή: 64 χιλιόμετρα κάτω από τις Άλπεις
Το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό τούνελ της Ευρώπης παίρνει μορφή: 64 χιλιόμετρα κάτω από τις Άλπεις
Οι εργασίες για το τούνελ Μπρένερ, το οποίο θα συνδέσει σιδηροδρομικά την Αυστρία με την Ιταλία κάτω από τις Άλπεις, έφτασαν σε ένα από τα σημαντικότερα στάδιά τους, καθώς οι εκσκαφές από τις δύο χώρες συναντήθηκαν
Το τούνελ Μπρένερ, που θα συνδέει το Ίνσμπρουκ της Αυστρίας με τη Φορτέτσα της Ιταλίας, έκανε αυτή την εβδομάδα ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωσή του. Οι σήραγγες που διανοίγονταν από την αυστριακή και την ιταλική πλευρά ενώθηκαν, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα του έργου.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία BBT (Brenner Base Tunnel), η αυστριακή εκσκαφή στο τμήμα H53 Pfons-Brenner συνδέθηκε με τις ήδη ολοκληρωμένες κύριες σήραγγες του ιταλικού τμήματος H61 Mules 2-3. Πρόκειται για ένα έργο που εκτείνεται σε βάθος έως και 1.400 μέτρων κάτω από τις Άλπεις και φιλοδοξεί να αλλάξει τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία BBT (Brenner Base Tunnel), η αυστριακή εκσκαφή στο τμήμα H53 Pfons-Brenner συνδέθηκε με τις ήδη ολοκληρωμένες κύριες σήραγγες του ιταλικού τμήματος H61 Mules 2-3. Πρόκειται για ένα έργο που εκτείνεται σε βάθος έως και 1.400 μέτρων κάτω από τις Άλπεις και φιλοδοξεί να αλλάξει τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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