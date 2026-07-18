70χρονος πήγε σε Μουντιάλ με τρακτέρ του 1936: Διέσχισε 4 χώρες με 30 χλμ./ώρα και έγινε θρύλος

Το καλοκαίρι του 2018 εκατομμύρια φίλαθλοι ταξίδευαν προς τη Ρωσία για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Άλλοι με αεροπλάνα, άλλοι με τρένα και ελάχιστοι, Ρώσοι κατά πλειοψηφία, με αυτοκίνητα. Ένας 70χρονος Γερμανός, όμως, αποφάσισε ότι το ταξίδι έπρεπε να είναι εξίσου σημαντικό με τον προορισμό.Ο Χούμπερτ Βιρτ, αχάμπαρος συνταξιούχος μηχανικός της Mercedes-Benz, το πήγε λιγάκι αλλιώς: στις 15 Μαΐου 2018 άφησε το Πφόρτσχαϊμ της Γερμανίας οδηγώντας ένα Lanz Bulldog του 1936, έδεσε πίσω του ένα ξύλινο τροχόσπιτο σε σχήμα γιγάντιου βαρελιού μπίρας με την επιγραφή «Hallo Moskau!» και έβαλε πλώρη για τη Μόσχα. Συνοδηγός του ήταν ο αγαπημένος του σκύλος, που δεν έλειψε ούτε λεπτό από το πλευρό του.