Έχτισε σπίτι με 4.000 κουτιά γάλακτος επειδή δεν είχε χρήματα: Μηχανικός λέει ότι μπορεί να αντέξει 100 χρόνια
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Έχτισε σπίτι με 4.000 κουτιά γάλακτος επειδή δεν είχε χρήματα: Μηχανικός λέει ότι μπορεί να αντέξει 100 χρόνια

Η ασυνήθιστη κατοικία που κατασκεύασε στη Βραζιλία συνεχίζει να προκαλεί έκπληξη για την αντοχή και την ευρηματικότητά της

Έχτισε σπίτι με 4.000 κουτιά γάλακτος επειδή δεν είχε χρήματα: Μηχανικός λέει ότι μπορεί να αντέξει 100 χρόνια
Όταν τα χρήματα δεν έφταναν ούτε για τα βασικά οικοδομικά υλικά, ένας συνταξιούχος χτίστης από τη βραζιλιάνικη πόλη Σοροκάμπα αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι που για τους περισσότερους έμοιαζε αδιανόητο. Αντί να αγοράσει τούβλα, άρχισε να συγκεντρώνει άδεια κουτιά γάλακτος μεγάλης διάρκειας ζωής, μετατρέποντάς τα σταδιακά σε... δομικό υλικό.

Η ιδέα γεννήθηκε από ανάγκη και όχι από κάποιο επιστημονικό πείραμα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα τράβηξε την προσοχή ακόμη και μηχανικών, καθώς το μικρό σπίτι δύο δωματίων που κατασκεύασε έγινε παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης υλικών, ανοίγοντας παράλληλα μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιηθούν και στην οικοδομή.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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