Πλένουν πιάτα φορώντας κάμερες για να εκπαιδεύσουν ρομπότ: Η νέα αγορά εργασίας που γεννά η τεχνητή νοημοσύνη
Πλένουν πιάτα φορώντας κάμερες για να εκπαιδεύσουν ρομπότ: Η νέα αγορά εργασίας που γεννά η τεχνητή νοημοσύνη
Χιλιάδες άνθρωποι στις ΗΠΑ πληρώνονται για καθημερινές δουλειές στο σπίτι φορώντας κάμερες, δημιουργώντας δεδομένα που εκπαιδεύουν ρομπότ
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλοί άνθρωποι πληρώνονται για να εκτελούν οικιακές εργασίες, όπως το πλύσιμο πιάτων ή ο καθαρισμός της κουζίνας, φορώντας κάμερες προσαρμοσμένες στο σώμα τους που καταγράφουν κάθε τους κίνηση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Los Angeles Times, αυτό που μοιάζει με μια συνηθισμένη δουλειά έχει μετατραπεί σε μέρος μιας νέας αναδυόμενης οικονομίας, όπου οι καθημερινές δραστηριότητες μετατρέπονται σε πολύτιμα δεδομένα για την ανάπτυξη φυσικής τεχνητής νοημοσύνης. Το φαινόμενο αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική μετάβαση: από την τεχνητή νοημοσύνη που κατανοεί κείμενα και εικόνες, σε εκείνη που μαθαίνει να δρα στον πραγματικό κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Los Angeles Times, αυτό που μοιάζει με μια συνηθισμένη δουλειά έχει μετατραπεί σε μέρος μιας νέας αναδυόμενης οικονομίας, όπου οι καθημερινές δραστηριότητες μετατρέπονται σε πολύτιμα δεδομένα για την ανάπτυξη φυσικής τεχνητής νοημοσύνης. Το φαινόμενο αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική μετάβαση: από την τεχνητή νοημοσύνη που κατανοεί κείμενα και εικόνες, σε εκείνη που μαθαίνει να δρα στον πραγματικό κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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