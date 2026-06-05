Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Μουντιάλ

Influncer από τη Βραζιλία γέμισε το σώμα της με αυτοκόλλητα Panini και είναι έτοιμη για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026