Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Μουντιάλ
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Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Μουντιάλ

Influncer από τη Βραζιλία γέμισε το σώμα της με αυτοκόλλητα Panini και είναι έτοιμη για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Μουντιάλ
Σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου κινείται η Καρολάιν Τσάβες, δημοφιλής influencer από τη Βραζιλία, η οποία βρήκε έναν άκρως εκκεντρικό τρόπο για να δείξει τον ενθουσιασμό της για τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η νεαρή, που μετρά περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε να μετατρέψει το σώμα της σε ένα ζωντανό άλμπουμ της Panini.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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