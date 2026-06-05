Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Μουντιάλ
Βραζιλιάνα influencer κάλυψε το σώμα της με 1.000 αυτοκόλλητα Panini του Μουντιάλ
Influncer από τη Βραζιλία γέμισε το σώμα της με αυτοκόλλητα Panini και είναι έτοιμη για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
Σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου κινείται η Καρολάιν Τσάβες, δημοφιλής influencer από τη Βραζιλία, η οποία βρήκε έναν άκρως εκκεντρικό τρόπο για να δείξει τον ενθουσιασμό της για τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.
Η νεαρή, που μετρά περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε να μετατρέψει το σώμα της σε ένα ζωντανό άλμπουμ της Panini.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η νεαρή, που μετρά περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε να μετατρέψει το σώμα της σε ένα ζωντανό άλμπουμ της Panini.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα