Το πιο διάσημο λεωφορείο του κόσμου επιστρέφει: Η FlixBus επαναφέρει τη γραμμή 666 με προορισμό το Hel
Το πιο διάσημο λεωφορείο του κόσμου επιστρέφει: Η FlixBus επαναφέρει τη γραμμή 666 με προορισμό το Hel
Εκ των πιο διάσημων γραμμών λεωφορείων παγκοσμίως ετοιμάζεται να κάνει δυναμικό comeback αυτό το καλοκαίρι, αναβιώνοντας ένα από τα πιο επιτυχημένα διαφημιστικά λογοπαίγνια
Για χρόνια, η ιδιωτική εταιρεία PKS Gdynia της Πολωνίας λειτουργούσε τη γραμμή 666 με προορισμό την παραθαλάσσια πόλη Χελ. Καθώς το όνομα της πόλης ακούγεται ακριβώς όπως η αγγλική λέξη για την κόλαση (hell) και ο αριθμός είναι συνδεδεμένος με τον Διάβολο, η διαδρομή έγινε αμέσως παγκόσμιο viral, προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες που φωτογραφίζονταν με το λεωφορείο.
Η δημοτικότητα αυτή, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση θρησκευτικών οργανώσεων στην Πολωνία, οι οποίες κατηγόρησαν την εταιρεία για «σατανισμό». Υπό το βάρος των διαμαρτυριών, το 2023 η διοίκηση αναγκάστηκε να αλλάξει τον αριθμό της γραμμής σε 669, βάζοντας τέλος στο διάσημο αστείο και μειώνοντας το τουριστικό ενδιαφέρον για τα ίδια τα οχήματα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η δημοτικότητα αυτή, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση θρησκευτικών οργανώσεων στην Πολωνία, οι οποίες κατηγόρησαν την εταιρεία για «σατανισμό». Υπό το βάρος των διαμαρτυριών, το 2023 η διοίκηση αναγκάστηκε να αλλάξει τον αριθμό της γραμμής σε 669, βάζοντας τέλος στο διάσημο αστείο και μειώνοντας το τουριστικό ενδιαφέρον για τα ίδια τα οχήματα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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