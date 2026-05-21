Ούτε για τη γη, ούτε για την υπερηφάνεια: Ο πραγματικός λόγος που η Κίνα θέλει την Ταϊβάν πάση θυσία

Ολόκληρος ο κόσμος βαδίζει σήμερα πάνω σε ένα ατσάλινο καλώδιο που έχει πάχος μόλις τρία νανόμετρα. Κάθε φορά που ξεκλειδώνεις το τηλέφωνο, ανάβεις το αυτοκίνητο ή χρησιμοποιείς τεχνητή νοημοσύνη, εξαρτάσαι από μια γεωπολιτική καραμπόλα που συμβαίνει στην Ταϊβάν.Σχεδόν όλα τα προηγμένα τσιπ του πλανήτη βγαίνουν από εκεί, μετατρέποντας το νησί σε στρατηγικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας.