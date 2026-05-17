Η Δανία βυθίζει 89 γιγάντια τμήματα στη θάλασσα: Χτίζει τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα της Ευρώπης
Η σήραγγα Fehmarnbelt που θα ενώσει Δανία και Γερμανία παίρνει μορφή. Το έργο-μαμούθ των 7,5 δισ. ευρώ θα μειώσει δραστικά τους χρόνους ταξιδιού μεταξύ Αμβούργου και Κοπεγχάγης
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα υποδομής στην Ευρώπη, καθώς η Δανία ξεκίνησε τη βύθιση των πρώτων γιγάντιων τμημάτων της υποθαλάσσιας σήραγγας Fehmarnbelt, η οποία θα συνδέσει απευθείας τη Δανία με τη Γερμανία.
Το πρώτο τμήμα της σήραγγας, μήκους 217 μέτρων και βάρους περίπου 73.500 τόνων, τοποθετήθηκε ήδη στον βυθό κοντά στο νησί Lolland, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη φάση για το έργο που χαρακτηρίζεται ως τεχνολογικό επίτευγμα.
