Η Αυστραλία χρησιμοποιεί το μαλλί προβάτου για να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα στη γεωργία της
Σε δοκιμές στην Αυστραλία, η χρήση μαλλιού στα χωράφια αύξησε τη μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους έως 50%
Η Αυστραλία φαίνεται πως βρήκε μια απρόσμενη λύση για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης γεωργίας: την υποβάθμιση του εδάφους. Αντί να στραφεί αποκλειστικά σε πιο σύνθετες ή ακριβές τεχνολογίες, αξιοποιεί ένα υλικό που διαθέτει σε τεράστιες ποσότητες και για χρόνια έμενε αναξιοποίητο: το μαλλί προβάτου.
Η ιδέα είναι απλή, αλλά έξυπνη. Ανακυκλωμένο και επεξεργασμένο μαλλί τοποθετείται πάνω σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις ως φυσική κάλυψη του εδάφους. Με αυτόν τον τρόπο βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας, στην επιστροφή θρεπτικών στοιχείων στο χώμα και στη σταδιακή βελτίωση της φυσικής γονιμότητας της γης.
