Eξερευνητής πήγε σε κινέζικο βουνό και σκόνταψε σε «πάρκο φαντασμάτων» με εννέα δράκους: «Δεν είναι καλή ιδέα να περπατάς εδώ τριγύρω»

Ο Bob Thissen, Ολλανδός εξερευνητής αστικού τοπίου, ανακάλυψε μια εντυπωσιακή τοποθεσία στα βουνά της Κίνας. Πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο πάρκο δράκων στην επαρχία Τσετσιάνγκ, στα ανατολικά της χώρας.Οι εικόνες από το drone του εξερευνητή αποκαλύπτουν με εντυπωσιακό τρόπο εννέα δράκους που εκτείνονται πάνω στους λόφους και τις βουνοπλαγιές.