Άφησε τις ΗΠΑ και ζει με 1.000€ τον μήνα στην Σενζέν: «Εδώ βρήκα το δικό μου αμερικανικό όνειρο»

Ένας Αμερικανός που εγκατέλειψε τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ζήσει στην Κίνα με την οικογένειά του περιγράφει μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα και ένα κόστος ζωής που, όπως λέει, έχει μειωθεί στο ένα τέταρτο σε σχέση με την πατρίδα του.Ο Bradley Krae έχει πλέον εγκατασταθεί μόνιμα στη Σενζέν, μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες μητροπόλεις της χώρας, την οποία θεωρεί «σπίτι» του. Η σχέση του με την πόλη ξεκίνησε το 2016, όταν ταξίδεψε για πρώτη φορά εκεί και εργάστηκε ως καθηγητής Αγγλικών. Όπως αναφέρει, η παραμονή του εξελίχθηκε σταδιακά σε μόνιμη εγκατάσταση, καθώς εκεί γνώρισε τη σύζυγό του και δημιούργησε τη δική του οικογένεια.Ο ίδιος δηλώνει ότι, παρά τις μετακινήσεις του σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ κατά την παιδική του ηλικία, δεν είχε νιώσει ποτέ σταθερότητα μέχρι τη ζωή του στην κινεζική μεγαλούπολη. Η επιστροφή του στην Ασία μετά από ένα διάστημα διαμονής σε άλλες χώρες, όπως η Ταϊτή, αποτέλεσε -όπως λέει- συνειδητή επιλογή.