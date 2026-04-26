Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο: Διαθέτει πάνω από 7.000 δωμάτια και έχει 90% πληρότητα
Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο βρίσκεται στην Μαλαισία, διαθέτει πάνω από 7.000 δωμάτια και το κυριότερο... δεν απευθύνεται σε πλούσιους!
Το First World Hotel & Plaza στο Genting Highlands της Μαλαισίας κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ του μεγαλύτερου ξενοδοχείου στον πλανήτη, διαθέτοντας 7.351 λειτουργικά δωμάτια κατανεμημένα σε δύο γιγαντιαίους πύργους.
Όταν εγκαινιάστηκε το 2006, το First World Hotel διέθετε «μόλις» 6.118 δωμάτια. Το 2008 έχασε τον τίτλο του από το Venetian Hotel στο Λας Βέγκας, το οποίο επεκτάθηκε στα 7.128 δωμάτια. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση του δεύτερου πύργου του το 2015, το θέρετρο της Μαλαισίας ανέκτησε τα πρωτεία και έκτοτε παραμένει αήττητο στην κορυφή της λίστας.
