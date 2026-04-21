«Οδηγώντας» στη Σήραγγα της Μάγχης: Πώς είναι η εμπειρία στο μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ της Ευρώπης
«Οδηγώντας» στη Σήραγγα της Μάγχης: Πώς είναι η εμπειρία στο μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ της Ευρώπης
Όποιος νομίζει πως μπορεί να οδηγήσει στη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα της Ευρώπης είναι γελασμένος. Το viral βίντεο Έλληνα οδηγού δείχνει όλη τη διαδικασία-εμπειρία
Πώς περνούν τα αυτοκίνητα από τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα της Ευρώπης -Το video κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας που έγινε viral
Η Σήραγγα της Μάγχης αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά επιτεύγματα του 20ού αιώνα, επιτρέποντας σε χιλιάδες οδηγούς καθημερινά να «εκμηδενίζουν» τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας σε μόλις 35 λεπτά.
Παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα αποκομμένο από την ηπειρωτική Ευρώπη, η Σήραγγα της Μάγχης προσφέρει τη μοναδική σταθερή σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών.
Κατασκευασμένη κάτω από το Στενό του Ντόβερ, η σήραγγα φτάνει σε βάθος 75 μέτρων κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα. Με το υποθαλάσσιο τμήμα της να εκτείνεται σε 37,9 χιλιόμετρα, κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ μήκους για υποθαλάσσια διαδρομή, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στα πλοία και τα αεροπλάνα.
Διαβαστέ Περισσότερα: /www.gazzetta.gr
Η Σήραγγα της Μάγχης αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά επιτεύγματα του 20ού αιώνα, επιτρέποντας σε χιλιάδες οδηγούς καθημερινά να «εκμηδενίζουν» τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας σε μόλις 35 λεπτά.
Παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα αποκομμένο από την ηπειρωτική Ευρώπη, η Σήραγγα της Μάγχης προσφέρει τη μοναδική σταθερή σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών.
Κατασκευασμένη κάτω από το Στενό του Ντόβερ, η σήραγγα φτάνει σε βάθος 75 μέτρων κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα. Με το υποθαλάσσιο τμήμα της να εκτείνεται σε 37,9 χιλιόμετρα, κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ μήκους για υποθαλάσσια διαδρομή, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στα πλοία και τα αεροπλάνα.
Διαβαστέ Περισσότερα: /www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα