Επανάσταση στον κόσμο των κατασκευών: Η εναλλακτική λύση στα ηλιακά πάνελ

Η ηλιακή ενέργεια φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε ένα σημαντικό άλμα ως προς την ενσωμάτωσή της στις πόλεις. Μια ομάδα ερευνητών στην Ολλανδία ανέπτυξε ένα καινοτόμο κεραμίδι ικανό να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, λειτουργώντας ως ηλιακό πάνελ χωρίς να αλλάζει την αισθητική των κτιρίων.Η εξέλιξη αυτή, με πρωτοβουλία του οργανισμού TNO, βασίζεται στη χρήση περοβσκιτών, ενός υλικού που φέρνει επανάσταση στον φωτοβολταϊκό τομέα χάρη στο μικρό βάρος, την ευελιξία και το πιθανό χαμηλό κόστος του.Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά πάνελ, που απαιτούν επίπεδες και εμφανείς επιφάνειες, αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την άμεση αξιοποίηση επικλινών στεγών, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε ευρωπαϊκές πόλεις με υψηλή πυκνότητα δόμησης.