Ρώσος άφησε το παράθυρο ανοιχτό για 3 χρόνια και το διαμέρισμά του έγινε αποικία περιστεριών (vid)
Ρώσος έφυγε για τρία χρόνια από το σπίτι του έχοντας ξεχάσει το παράθυρο ανοιχτό και επιστρέφοντας αντίκρυσε μία αποικία περιστεριών, σε ένα θέαμα που δύσκολα θα ξεχάσει
Άνδρας από την πόλη Βορκούτα της Ρωσίας επέστρεψε στο διαμέρισμά του μετά από τρία χρόνια απουσίας, για να αντικρίσει ένα θέαμα που ούτε ο ίδιος θα μπορούσε να σκεφτεί.
Το σπίτι του είχε καλυφθεί πλήρως από ένα παχύ στρώμα ακαθαρσιών και φτερών, ενώ δεκάδες περιστέρια είχαν εγκατασταθεί στα έπιπλα σαν να τους ανήκε ο χώρος.
Το κράτος περιστεριών: «Με κοιτάνε λες και τους χρωστάω ενοίκιο»
Ο ιδιοκτήτης είχε φύγει πριν από τρία χρόνια για να εργαστεί στη Σιβηρία, αλλά ξέχασε ένα από τα παράθυρα του διαμερίσματος ανοιχτό. Αυτό ήταν αρκετό για τα περιστέρια της περιοχής ώστε να μετατρέψουν το σπίτι σε μια πραγματική φωλιά.
