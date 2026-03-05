111 χημικές ουσίες προστέθηκαν «κρυφά» σε τρόφιμα και ποτά χωρίς να ειδοποιηθεί ο FDA
111 χημικές ουσίες προστέθηκαν «κρυφά» σε τρόφιμα και ποτά χωρίς να ειδοποιηθεί ο FDA

Νέα έρευνα προειδοποιεί πως προστέθηκαν 111 χημικές ουσίες σε τρόφιμα, ποτά και συμπληρώματα χωρίς να ενημερωθεί ο FDA

111 χημικές ουσίες προστέθηκαν «κρυφά» σε τρόφιμα και ποτά χωρίς να ειδοποιηθεί ο FDA
Γνωρίζετε ακριβώς τι περιέχουν τα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώνετε; Πολλοί θα ήθελαν να πιστεύουν ότι διαβάζουν τα συστατικά, αλλά μάλλον δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Η νέα έρευνα της Environmental Working Group (EWG) προειδοποιεί ότι δημητριακά, σνακ, ενεργειακά ποτά και πολλά άλλα προϊόντα στα ράφια περιέχουν άγνωστους κινδύνους για την υγεία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι κατασκευαστές ενέκριναν τουλάχιστον 111 χημικά και τα χαρακτήρισαν ασφαλή, χωρίς να συμβουλευτούν τον FDA ή να περιμένουν την ετυμηγορία του.

Το παραθυράκι του «GRAS» που επιτρέπει την εισαγωγή ουσιών στα προϊόντα

Σύμφωνα με την έρευνα, οι παρασκευαστές τροφίμων βρήκαν ένα «παραθυράκι» στον νόμο. Μπορούν να πιστοποιούν μόνοι τους ότι ένα χημικό είναι «generally recognised as safe» ή «GRAS» (γενικά αναγνωρισμένο ως ασφαλές), χωρίς την έγκριση του FDA.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr



