Θέρμανση όλη μέρα; Οι ειδικοί προειδοποιούν: «Μην το σκέφτεστε καν»
Η συνεχής λειτουργία της θέρμανσης αυξάνει τη διασπορά σκόνης και επιβαρύνει την ποιότητα αέρα - Επαγγελματίες καθαρισμού εξηγούν τι να προσέξετε και ποιες συνήθειες μειώνουν τα αλλεργιογόνα
Η συνεχής λειτουργία της θέρμανσης μέσα στον χειμώνα μπορεί να δημιουργεί αίσθηση άνεσης, ωστόσο ειδικοί στον καθαρισμό προειδοποιούν ότι ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στο σπίτι.
«Μην το σκέφτεστε καν να αφήνετε τη θέρμανση ανοιχτή όλη μέρα. Σηκώνει σκόνη και τη μεταφέρει παντού», επισημαίνει ο James King, διευθυντής της DeluxeMaid. Όπως εξηγεί, η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας για πολλές ώρες ενισχύει την κυκλοφορία αέρα, με αποτέλεσμα τη διασπορά συσσωρευμένων σωματιδίων, κάτι που μπορεί να επιδεινώσει τυχούσες αλλεργίες και να δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα.
