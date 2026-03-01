Θέρμανση όλη μέρα; Οι ειδικοί προειδοποιούν: «Μην το σκέφτεστε καν»
BEST OF NETWORK

Θέρμανση όλη μέρα; Οι ειδικοί προειδοποιούν: «Μην το σκέφτεστε καν»

Η συνεχής λειτουργία της θέρμανσης αυξάνει τη διασπορά σκόνης και επιβαρύνει την ποιότητα αέρα - Επαγγελματίες καθαρισμού εξηγούν τι να προσέξετε και ποιες συνήθειες μειώνουν τα αλλεργιογόνα

Θέρμανση όλη μέρα; Οι ειδικοί προειδοποιούν: «Μην το σκέφτεστε καν»
Η συνεχής λειτουργία της θέρμανσης μέσα στον χειμώνα μπορεί να δημιουργεί αίσθηση άνεσης, ωστόσο ειδικοί στον καθαρισμό προειδοποιούν ότι ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στο σπίτι.

«Μην το σκέφτεστε καν να αφήνετε τη θέρμανση ανοιχτή όλη μέρα. Σηκώνει σκόνη και τη μεταφέρει παντού», επισημαίνει ο James King, διευθυντής της DeluxeMaid. Όπως εξηγεί, η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας για πολλές ώρες ενισχύει την κυκλοφορία αέρα, με αποτέλεσμα τη διασπορά συσσωρευμένων σωματιδίων, κάτι που μπορεί να επιδεινώσει τυχούσες αλλεργίες και να δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης