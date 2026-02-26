Νέος υπερηχητικός πύραυλος HAVOC: Εκτοξεύεται από αέρα, θάλασσα και ξηρά
Το νέο σύστημα HAVOC υπόσχεται υψηλές ταχύτητες, ευελιξία πτήσης και δυνατότητα μαζικής παραγωγής με χαμηλότερο κόστος
Η αμερικανική εταιρεία Ursa Major παρουσίασε ένα νέο υπερηχητικό πυραυλικό σύστημα, σχεδιασμένο για εκτόξευση από αεροσκάφη, πλοία και επίγειες πλατφόρμες, επιχειρώντας να φέρει πιο γρήγορα και οικονομικά όπλα υψηλής ταχύτητας στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ.
Το σύστημα ονομάζεται HAVOC και παρουσιάστηκε σε συνέδριο αεροπορικής ισχύος, με στόχο όχι μόνο τη χρήση του ως επιχειρησιακό όπλο αλλά και ως υπερηχητικό στόχο για δοκιμές και εκπαίδευση. Η διπλή αυτή χρήση θεωρείται κρίσιμη για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υπερηχητικών τεχνολογιών και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας.
