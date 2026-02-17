Οργή στη Φλωρεντία για πολυτελές κτίριο που «ξεφύτρωσε» ανάμεσα στα παραδοσιακά: «Τερατούργημα!» (vid)
Η αστυνομία της Φλωρεντίας διεξάγει έρευνα για την ανέγερση του πολυτελούς συγκροτήματος «Black Cube», το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αναγεννησιακή αρχιτεκτονική της πόλης
Έξαλλοι είναι οι κάτοικοι της Φλωρεντίας με το συγκρότημα πολυτελών κατοικιών που ξεφύτρωσε ανάμεσα σε παραδοσιακά σπίτια και το χαρακτηρίζουν «τέρας».
Οι αρχές εξετάζουν πιθανές παρατυπίες στις διαδικασίες αδειοδότησης και χωροταξικού σχεδιασμού του κτιρίου, που επίσημα ονομάζεται «Teatro Luxury Apartments». Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται 12 άτομα, ανάμεσά τους αρχιτέκτονες και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς η σκούρα μεταλλική πρόσοψη του κτιρίου θεωρείται ξένο σώμα δίπλα στα ιστορικά κίτρινα και πορτοκαλί κτίσματα της Τοσκάνης.
