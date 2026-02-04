Βρέθηκε ο νέος… Gio Kay σε Survivor και είναι πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδας!
Βρέθηκε ο νέος… Gio Kay σε Survivor και είναι πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδας!
Ο κόσμος των ριάλιτι έχει ανοίξει εδώ και χρόνια την πόρτα του και στο ποδόσφαιρο, με αρκετούς επαγγελματίες παίκτες να δοκιμάζουν τις αντοχές τους μπροστά στις κάμερες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εξελίσσονται σε τηλεοπτικά φαινόμενα
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε ο Gio Kay, το οποίου η συμμετοχή στο Survivor απογείωσε τη δημοφιλία τόσο του ίδιου, όσο και του προγράμματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Banijay Entertainment σε συνεργασία με τη Videoland προχωρούν σε ένα νέο, φιλόδοξο εγχείρημα, παρουσιάζοντας το ριάλιτι «Football Island». Πρόκειται για ένα concept που φέρνει στο προσκήνιο έντεκα γνωστούς ποδοσφαιριστές, αρκετοί εκ των οποίων έχουν διαγράψει διεθνή πορεία, μεταφέροντάς τους σε ένα απομονωμένο τροπικό νησί.
Εκεί, οι άλλοτε αντίπαλοι ή συμπαίκτες των γηπέδων καλούνται να αφήσουν πίσω τις ποδοσφαιρικές τους συνήθειες και να λειτουργήσουν ως ομάδα, αντιμετωπίζοντας δύσκολες συνθήκες επιβίωσης και απαιτητικές δοκιμασίες.
Το «Football Island» θα προβάλλεται σε εβδομαδιαία βάση από τη Videoland, με πρεμιέρα προγραμματισμένη για τις 29 Μαρτίου. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν ξεχωρίζει και η παρουσία ενός προπονητή με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, του Τζον Φαν Σιπ, ο οποίος διετέλεσε ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας Ανδρών την περίοδο 2019-2021, προσθέτοντας ένα ακόμη ξεχωριστό στοιχείο στο νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Σε αυτό το πλαίσιο, η Banijay Entertainment σε συνεργασία με τη Videoland προχωρούν σε ένα νέο, φιλόδοξο εγχείρημα, παρουσιάζοντας το ριάλιτι «Football Island». Πρόκειται για ένα concept που φέρνει στο προσκήνιο έντεκα γνωστούς ποδοσφαιριστές, αρκετοί εκ των οποίων έχουν διαγράψει διεθνή πορεία, μεταφέροντάς τους σε ένα απομονωμένο τροπικό νησί.
Εκεί, οι άλλοτε αντίπαλοι ή συμπαίκτες των γηπέδων καλούνται να αφήσουν πίσω τις ποδοσφαιρικές τους συνήθειες και να λειτουργήσουν ως ομάδα, αντιμετωπίζοντας δύσκολες συνθήκες επιβίωσης και απαιτητικές δοκιμασίες.
Το «Football Island» θα προβάλλεται σε εβδομαδιαία βάση από τη Videoland, με πρεμιέρα προγραμματισμένη για τις 29 Μαρτίου. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν ξεχωρίζει και η παρουσία ενός προπονητή με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, του Τζον Φαν Σιπ, ο οποίος διετέλεσε ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας Ανδρών την περίοδο 2019-2021, προσθέτοντας ένα ακόμη ξεχωριστό στοιχείο στο νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα