Το μυστικό μήνυμα στο χάρτινο emoji που μόλις ανακαλύφθηκε

Ένα από τα πιο συνηθισμένα emoji στα μηνύματα φαίνεται να κρύβει κάτι περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε. Το γνωστό «χάρτινο emoji», χρησιμοποιείται συχνά για να συνοδεύει συζητήσεις σχετικά με έγγραφα, επιστολές ή αρχεία. Ωστόσο, πρόσφατα οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων διαπίστωσαν ότι το μικρό ψηφιακό εικονίδιο περιέχει ένα κρυφό μήνυμα.Σύμφωνα με το Emojipedia, το emoji απεικονίζει ένα λευκό φύλλο χαρτί με την επάνω δεξιά γωνία λυγισμένη, σχεδιασμένο να μοιάζει με επαγγελματική επιστολή ή εικονίδιο εγγράφου σε υπολογιστή. Στην επιφάνεια του χαρτιού υπάρχει τυπωμένο κείμενο, αν και σε κανονικό μέγεθος είναι σχεδόν αδύνατο να διαβαστεί με γυμνό μάτι.Με γυμνό μάτι δεν φαίνεταιΟι χρήστες που αποφάσισαν να «ζουμάρουν» στο emoji διαπίστωσαν ότι οι θολές γραμμές σχηματίζουν στην πραγματικότητα ένα πλήρες μήνυμα, εμπνευσμένο από τη διαφημιστική καμπάνια «Think Different» της Apple, η οποία κυκλοφόρησε το 1997. Το κείμενο απευθύνεται σε μια Κέιτ και αναφέρει μεταξύ άλλων:«Αγαπητή Κέιτ, Συγχαρητήρια στους τρελούς. Στους απροσάρμοστους. Στους επαναστάτες. Στους ταραχοποιούς… Αυτοί που βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά… Επειδή αυτοί που είναι αρκετά τρελοί ώστε να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι αυτοί που το κάνουν. Να προσέχεις, Τζον Άπλσιντ».H αποκάλυψη του κειμένουΣύμφωνα με το Emojipedia, το ψευδώνυμο «John Appleseed» χρησιμοποιείται από την Apple σε επιδείξεις προϊόντων, ενώ παραμένει ασαφές ποια είναι η Κέιτ στην αναφορά.Η αποκάλυψη προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την «προσοχή στη λεπτομέρεια» των δημιουργών των emoji και να χαρακτηρίζουν το μήνυμα ως ένα μικρό αλλά έξυπνο «πασχαλινό αυγό» της Apple.Από εδώ και πέρα, όσοι χρησιμοποιούν το emoji για να συνοδεύσουν μηνύματα σχετικά με έγγραφα ή επιστολές, μπορούν να δουν όχι μόνο ένα απλό φύλλο χαρτί, αλλά και ένα σύντομο μήνυμα έμπνευσης που κρύβει την ιστορία μιας από τις πιο εμβληματικές διαφημιστικές καμπάνιες της τεχνολογικής εταιρείας.