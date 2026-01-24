Οσκαρική λάμψη με Γκάρι Όλντμαν και Ντάνιελ Ντέι-Λιούις σε ματς στην Αγγλία – Αυτή την ομάδα είδαν από κοντά!
Οι Γκάρι Όλντμαν και Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βρέθηκαν στις εξέδρες για να παρακολουθήσουν από κοντά τη σαρωτική νίκη της Μίλγουολ με 4-0 απέναντι στην Τσάρλτον
Η Μίλγουολ, που έχει να αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία από το 1990, δηλαδή πριν ακόμη τη δημιουργία της Premier League, συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο της επιστροφής στα «μεγάλα σαλόνια». Μετά το εντυπωσιακό 4-0 στο The Den, τα «Λιοντάρια» βρίσκονται σταθερά στην 5η θέση της Championship, απέχοντας έξι βαθμούς από την πρώτη δυάδα και θεωρούνται ισχυρό φαβορί για συμμετοχή στα playoffs ανόδου.
Στο πλευρό της ομάδας βρέθηκε και… οσκαρική λάμψη, καθώς δύο κορυφαίοι ηθοποιοί και δηλωμένοι φίλοι του συλλόγου παρακολούθησαν την αναμέτρηση με την Τσάρλτον. Ο λόγος για τους Γκάρι Όλντμαν και Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, οι οποίοι κάθισαν μαζί στην κερκίδα και φωτογραφήθηκαν με τις φανέλες που τους προσέφερε τιμητικά η Μίλγουολ.
