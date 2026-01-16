«Δεν θέλω να πεθάνω»: Κραυγή αγωνίας από τον άνθρωπο που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια
Ένας 32χρονος λέει πως από τον Δεκέμβριο του 2023 δεν έχει κοιμηθεί ούτε κανονικά, ούτε έστω για λίγο
Ο Oliver Alvis ήταν μέχρι πριν δύο χρόνια ένας απολύτως φυσιολογικός άνθρωπος. Δούλευε ως οδηγός τρένων, κοιμόταν 6 έως 12 ώρες κάθε βράδυ, γυμναζόταν, ζούσε εντελώς νορμάλ με λίγα λόγια. Και μετά, ένα βράδυ, απλώς… δεν κοιμήθηκε. Ούτε το επόμενο. Ούτε τα επόμενα.
Από τον Δεκέμβριο του 2023, όπως λέει, βρίσκεται σε μια κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης. Χωρίς το παραμικρό αίσθημα υπνηλίας. Χωρίς έστω εκείνο το μισό λεπτό που κλείνουν τα μάτια και ετοιμάζεται το σάλιο να... τρέξει στο μάγουλο. «Είναι λες και ο εγκέφαλός μου έχει κολλήσει σε λειτουργία συναγερμού που δεν απενεργοποιείται ποτέ», περιγράφει.
